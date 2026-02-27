Live TV

Mărturia cutremurătoare a fotbalistului care a supravieţuit incendiului din Crans-Montana: „Moartea a bătut la uşa mea. Era apocalipsa”

Crans-Montana
Petrecerea de Revelion de la barul Constellation s-a sfârșit tragic. Foto: Profimedia

Încă internat în spital după incendiul de la „Constellation”, din 31 decembrie, de la Crans-Montana (Elveţia), tânărul fotbalist Hugo Hare a revenit cu amintiri asupra acelei seri fatidice. El se întreabă de ce sunt banii mai importanţi decât viaţa, relatează presa franceză.

Hugo Hare, în vârstă de 19 ani, este considerat un „miracol” de către medicii săi. Tânărul a fost grav rănit în noaptea de 31 decembrie, în timp ce sărbătorea Revelionul cu prietenii în Crans-Montana (Elveţia). Joi, 26 februarie, el s-a confesat echipelor TF1 din camera sa de spital, scrie News.ro.

După nouă grefe, cel care are arsuri pe 30% din corp explică faptul că se simte „din ce în ce mai bine fizic”, în ciuda „dureriilor persistente”. El mărturiseşte: „Nu mi-aş fi imaginat niciodată că poate exista o astfel de durere”. Cauza: incendiul din barul „Le Constellation”, care a dus la moartea a 41 de oameni şi rănirea altor 115 persoane.

El se afla la subsol, în toaleta barului, când a izbucnit incendiul. Îşi aminteşte că flăcările s-au „răspândit într-un minut”, în timp ce „vedea tavanul arzând”. Când s-a întors, şi-a căutat partenera, pe care a găsit-o întinsă pe podea. „Mi-am spus: «Fie plec şi trăiesc, fie fac ceva pentru ea». Nu m-am gândit, m-am aşezat peste ea pentru a o proteja”, spune el.

„Ca şi cum moartea ar fi bătut la uşa mea”

În mijlocul haosului, fotbalistul, component al echipei de rezervă Quevilly-Rouen Métropole, încerca să-şi protejeze logodnica. „Şi atunci, ţipetele s-au transformat în tăcere”, explică el cu privirea pierdută în gol, „era ca şi cum moartea ar fi bătut la uşa mea. Era apocalipsa”.

Partenera sa a scăpat cu arsuri mai puţin grave. Acum, Hugo Hare aşteaptă răspunsuri: „Vreau doar să ştiu de ce: de ce acea spumă nu a funcționat, de ce au fost închise ieşirile de urgenţă, de ce nu au existat controale? De ce banii sunt mai importanţi decât viaţa?”

 

O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digi Sport
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
