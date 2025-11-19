Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore

Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova povestește că a aflat abia după 11 ore că fiica ei nu mai trăiește, deși în tot acest timp i s-a spus să aibă răbdare și că echipele de intervenție încearcă să o resusciteze. Femeia acuză că intervenția a fost întârziată grav și că autoritățile i-au oferit informații contradictorii, în timp ce trupul fetei era încă sub dărâmături. Ea a povestit pentru News.ro că modul în care a fost tratată de instituții a fost „o tortură” și susține că tragedia arată cât de nepregătit este sistemul pentru astfel de situații.

Mama Mirelei, tânăra de 24 de ani însărcinată în șapte luni care a murit în explozia din blocul din Rahova, a povestit că persoana care i-a prelevat probe ADN i-a transmis că trupul fetei ar fi fost distrus, pentru ca ulterior să afle la morgă că fiica ei era întreagă.

„Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în care la ultima ecografie a spus că naşte de Crăciun. Avea fetiţă”, a povestit mama tinerei, care acuză că intervenția de salvare a fost întârziată nejustificat.

Mâine dacă explodează zece blocuri o să moară sute de oameni pentru că noi nu suntem pregătiţi.

Femeia spune că modul în care a fost tratată în orele de după deflagrație a fost de neînțeles și greu de suportat.

„E ceva ce nu am crezut că poate să trăiască un om şi să suporte aşa ceva în viaţa asta. (...) Numai când ştiu că am aflat după 11 ore că mi-a murit copilul, asta mi se pare tortură”, a adăugat ea.

Femeia a explicat că începând de la ora 10 dimineața până după-amiază a primit doar răspunsuri evazive. Ea a zis că situația i s-a părut absurdă, deoarece fiul ei indicase exact locul în care se afla sora lui, și, deși indicațiile erau clare, i se tot repeta că „se caută” și „se face ceva”.

În timp ce autoritățile o rugau să aibă răbdare, femeia spune că pe stațiile polițiștilor se auzea deja că fusese găsită o victimă în apartamentul unde se afla fiica ei.

„Şi tot spuneam: «Doamnă, fata mea a murit, sunt mamă, simt». «Nu, aveţi răbdare că o resuscitează», în condiţiile în care se auzea pe staţia acelor poliţişti, ce erau acolo, că s-a intrat în apartamentul 93 şi că s-a găsit a treia victimă. La momentul ăla este năucitor ce s-a întâmplat acolo”, a povestit femeia.

Mama tinerei povestește că persoana care i-a luat probe ADN i-a transmis informații extrem de dure.

Îmi doresc să mai trăiesc să mai dau măcar o dată ochii cu domnul care a venit să-mi ia probele ADN. Acel om (...) mi-a spus foarte clar: «Doamnă, ştiţi, trebuie să vă iau probele». «Pentru ce să-mi luaţi probele, nu este o maternitate cu o sută de gravide, este o singură gravidă». «Da, dar ştiţi...». «Ce să ştiu, copilul meu este un muşuroi de carne?» «Păi cam da».

Când a ajuns la morgă, femeia a aflat contrariul.

„Am venit cu hainele pregătite și i-am rugat pe domnul de la morgă, împreună cu o doamnă mai tânără, să i le pună în sicriu, totuşi. Asta a fost rugămintea mea. Şi au zis: «Păi, nu vreţi să o îmbrăcăm?» «Păi, aveţi ce?» «Este întreagă, doamnă, o unghie îi lipseşte».”

Femeia spune că a trăit două zile între versiuni complet diferite despre starea trupului fiicei ei.

„Gândiţi-vă cam ce am trăit eu de sâmbătă, de când i-am spus fiului meu că sora lui nu mai este. La două ore distanţă a venit acest domn şi mi-a dat această informaţie, după care luni, când am venit, am constatat că copilul meu este perfect întreg. Cum să poţi să-i spui unui părinte aşa ceva? Mi se pare o cruzime ieşită din comun. Măcar să-mi fi spus: «Da, doamnă, este moartă şi nu o putem scoate».”

Mama tinerei a explicat și că în momentul exploziei nu era acasă, deoarece avea grija de mama ei.

