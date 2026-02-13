Live TV

Video Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”

Data actualizării: Data publicării:
pompieri voluntari
Foto: Digi24

Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate unei autospeciale de poliție. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, care a fost stins până la urmă de localnici, pentru că agentul i-a ținut pe pompieri pe loc un sfert de oră.

Alerta s-a dat în satul Căuiești, din județul Galați, unde coșul de fum al unei case luase foc. Pompierii voluntari au fost solicitați să intervină, însă la jumătatea drumului au fost opriți de un echipaj al poliției locale, care mergea la același caz. Din cauza drumului îngust, pe care nu încăpeau două mașini, pompierul de la volanul autospecialei nu a putut să facă loc polițiștilor care l-au somat să elibereze calea.

Dinu Haret, șeful echipei SVSU Drăgușeni: Ne-am dat cât am putut, dânsul ne-a depășit și după aia ne-a oprit.

Ionel Bejan, pompier voluntar: Dânsul mi-a comunicat că nu am oprit la semnalele luminoase și nu i-am acordat prioritate de trecere.

În timp ce flăcările continuau să cuprindă casa, agentul i-a ținut pe pompieri pe loc un sfert de oră.

Dinu Haret, șeful echipei SVSU Drăgușeni: Putea să ardă casa, să fie persoane în casă. Cred că-i un abuz, adică eu zic că viața are prioritate.

Șoferul autospecialei a fost lăsat fără permis 4 luni și a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că a folosit girofarul și sirena din dotare.

Felicia Tudoran, purtător de cuvânt IPJ Galați: Conducătorul autovehiculului respectiv ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre și un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a le folosi.

Dumitru Vintilă, primarul comunei Drăgușeni: Sunt în dotarea mașinii, nu sunt montate artizanal, noi știm că așa e de ani de zile, cel puțin băiatul i-a zis că de 6 ani de când lucrează, la fiecare incendiu a folosit semnalele luminoase și acustice. Se vedea că e mașina unei instituții, deci nu era cisternă trasă de tractor.

Pompierii voluntari au aceleași drepturi ca cei de la ISU, fiind trimiși în misiune de superiorii lor. Până să ajungă echipajul pompierilor, focul a fost stins de localnici.

 

