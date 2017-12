Mărturia prietenului de familie care i-a găsit pe soții Maleon, după tragedie: „Era ca şi cum ar fi fost acasă”

Liviu Pilat, profesor al Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg şi prieten apropiat al soţilor Maleon, a fost prima persoană care a intrat în casa celor doi, după tragedie. Acesta a acordat un interviu pentru cotidianul Ziarul de Iași, în care a povestit că a mers acasă la soții Maleon după ce aceștia nu au ajuns la masa de Crăciun la care erau invitați și nici nu au răspuns repetatelor apeluri telefonice.

„Erau aşteptaţi să vină la noi la masă, că aşa stabilisem. De obicei veneau să ne întâlnim, familiile noastre erau prietene, aşa că, atunci când nu au mai dat niciun semn, am încercat să îi sunăm. Cum nu răspundea nimeni la telefon, am devenit îngrijoraţi, iar peste vreo oră am zis să trag o fugă pe la ei, să văd să nu se fi întâmplat ceva“, a declarat Liviu Pilat.

El a mărturisit că ușa de la intrare era descuiată, dar înainte să intre în casă a cerut și ajutorul unui vecin. „Era ca şi cum ar fi fost acasă. Mi s-a părut ciudat. Am vorbit la telefon cu soţia mea şi ea mi-a dat ideea să caut un vecin şi să ne uităm împreună prin casă. Am găsit chiar vecinul de vizavi, care era chiar atunci la maşină; am intrat în casă şi am început să luăm camerele la rând. Când am ajuns la etaj şi am mers în capăt, l-am văzut pe el. Am rămas şocat şi am sunat atunci la 112“, a mai povestit acesta.

Apropiații familiei spun că cei doi soți se înțelegeau foarte bine, se respectau și se iubeau. Cu puțin timp înainte ca Anda Maleon să își ia viața, cei doi soți se aflaseră în camera de zi, unde au băut vin în timp ce împodobeau bradul. Nu este clar ce s-a întâmplat între timp, însă medicii legiști au descoperit la autopsie că soții Maleon consumaseră foarte mult alcool: Bogdan Maleon avea o alcoolemie de 1,7, în timp ce soția lui de 2,4. De asemenea, potrivit Ziarului de Iași, anchetatorii ar fi aflat și că Anda Maleon pierduse recent o sarcină și că trecuse printr-o depresie din această cauză.