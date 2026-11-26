Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a dezvăluit, într-o intervenție la Digi24, cum a fost atras într-un apartament din București, sechestrat, obligat să consume cocaină și filmat pentru a fi șantajat. Edilul susține că în spatele agresiunii se află frații Raul și Răzvan Kis, ale căror afaceri ar fi intrat în atenția autorităților după ce acesta a refuzat să autorizeze o construcție ilegală. Cei doi bărbați și o fostă angajată a Primăriei Baia Mare au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Doru Dăncuș a explicat că îi cunoștea pe cei doi frați, care desfășurau afaceri în mai multe domenii în Baia Mare și în împrejurimi. Conflictul ar fi început după ce edilul a refuzat să autorizeze o sală de evenimente construită în extravilanul municipiului, în timpul mandatului fostului primar.

„Aceștia, practic, au construit o sală de evenimente în mandatul fostului primar, pe care eu ar fi trebuit să o autorizez, lucru pe care nu l-am făcut, deoarece sala respectivă s-a construit în condiții de ilegalitate, practic, fără avizele instituțiilor avizatoare, s-a construit în extravilanul municipiului Baia Mare. Or, acest lucru era împotriva legii și eu nu am cedat nici șantajului, nici tentativelor de mituire, dacă vreți. Mi s-au oferit bani, promisiuni, de-a lungul timpului, atât direct, cât și prin interpuși. Mai mult decât atât, eu am sesizat instituțiile statului pentru a verifica activitatea pe care societățile comerciale și cei doi frați le desfășoară în municipiul Baia Mare”, a declarat Dăncuș la Digi24.

Cum a fost atras primarul în apartamentul din București

Potrivit edilului, o primă încercare de a-i întinde o capcană ar fi avut loc chiar în Baia Mare, prin intermediul unei foste angajate a primăriei. După ce tentativa a eșuat, femeia l-a contactat din nou, când acesta se afla în București, sub pretextul că deținea informații despre activitatea administrației locale, inclusiv din perioada fostului primar. Totodată, aceasta i-ar fi solicitat sprijinul în legătură cu un concurs pentru ocuparea unui post în primărie, pe care nu îl promovase.

Dăncuș spune că nu a avut timp să își dea seama că fusese atras într-o cursă, fiind imobilizat la scurt timp după ce a intrat în apartament. „Au sărit peste mine, au strigat «Poliția!», m-au pus la pământ, la podea, m-au încătușat, mi-au pus un căluș în gură și din acel moment s-au filmat toate discuțiile, cu pretextul că o să fiu făcut vedetă pe toate posturile de televiziune. Și au început cerințele, practic, Raul Kis mi-a spus că de foarte mult timp mă urmărește”, a relatat primarul, identificându-l pe acesta drept unul dintre cei doi frați arestați.

Ce îi cereau agresorii. Unul dintre frați voia să intre în PSD

Primarul susține că agresorii i-au cerut să intervină pe lângă un jurnalist local care investigase presupusele ilegalități comise de familia Kiș în domeniul construcțiilor, dar și să faciliteze intrarea lui Răzvan Kis în Partidul Social Democrat.

„Am fost oarecum forțat să vorbesc cu acel jurnalist, să scoată toate materialele denigratoare, considerau ei, la adresa lor. Apoi, a doua cerință a fost ca pe fratele său, Răzvan Kis, să îl coptez în rândul Partidului Social Democrat, să îl fac membru de partid, pentru că dorește să aibă o carieră politică și să evolueze, practic, în tot ceea ce înseamnă funcțiile acestea de demnitate publică”, a explicat Dăncuș.

Întrebat cum a reușit să scape din apartament, Doru Dăncuș a refuzat să dezvăluie toate detaliile agresiunii, din respect pentru familia sa. Edilul a povestit însă că, deși le-a promis agresorilor că va da curs solicitărilor, umilințele au continuat.

„Acum episodul n-o să îl povestesc, că nu se pot povesti unele dintre acele scene prin care am trecut, din respect pentru copiii mei, pentru familia mea, însă am încercat să colaborez cu ei în acele momente, să le spun că o să încerc să rezolv primele două cerințe și am crezut că am scăpat. După ce am spus că le voi îndeplini primele două cerințe, au spus că n-o să scap chiar așa de ușor. M-au întrebat dacă mă droghez. Am spus că nu m-am drogat în viața mea, a spus că este momentul să mă droghez și mi-au oferit de pe o farfurie o substanță. Am refuzat, m-au forțat și, până la urmă, din analiza toxicologică a reieșit că, într-adevăr, a fost o substanță interzisă, cocaină, după care, în timp ce au încercat și alte scene de umilință, a sunat cineva la apartamentul respectiv”, a declarat el.

Cum a scăpat și ce probe le-a predat anchetatorilor

Doru Dăncuș a mai relatat că, în momentul în care cineva a sunat la ușa apartamentului, agresorii i-au pus un cuțit la gât pentru a-l împiedica să strige. În cele din urmă, aceștia l-au lăsat să plece, cu condiția să nu vorbească despre cele întâmplate.

Înainte de a părăsi locuința, edilul i-a cerut unuia dintre agresori o curea, întrucât a sa fusese tăiată în timpul agresiunii. Ulterior, a predat-o anchetatorilor.

„După ce am scăpat din mâna acestora, m-am deplasat în ziua următoare la Direcția pentru Investigarea Criminalității și am depus o plângere pe care ulterior am probat-o. M-am deplasat și la DIICOT, am depus, la fel, plângere în fața unui procuror, am fost de acord să colaborez cu organele de anchetă pentru a se derula această anchetă”, a declarat primarul.

Doru Dăncuș: „Locul mafioților este în pușcărie”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, primarul municipiului Baia Mare a vorbit și despre impactul pe care evenimentele din ultimele luni l-au avut asupra familiei sale, susținând că presiunile exercitate asupra sa urmăreau obținerea unor autorizații pentru construcții ilegale, accesul la influență și sprijin în procesele pe care municipalitatea le avea în instanță.

„Dacă au văzut că nu pot obține toate acestea prin mituire, au încercat să mă șantajeze. Când au văzut că nu sunt șantajabil, au încercat să obțină ce doresc prin manevre demne de mafioți de cea mai joasă speță. Am fost sechestrat, încătușat și supus unor umilințe greu de imaginat în încercarea lor de a fabrica material pentru a mă șantaja. Nici astfel nu au reușit să mă îngenuncheze!”, a scris edilul.

Acesta a precizat că a ezitat să vorbească public despre experiența prin care a trecut, inclusiv pentru a-și proteja copiii, care ar fi resimțit atât emoțional, cât și fizic presiunile exercitate asupra sa în ultimele luni.

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„Ultimul cuvânt le aparține procurorilor și judecătorilor, în care am încredere așa cum cred și am încredere că într-un stat de drept nimeni nu poate sta deasupra legii, oricât de influent s-ar crede și oricâte relații ar spune că are. Spun toate acestea clar și ca un avertisment pentru oricine mai crede că Doru Dăncuș poate să fie șantajat, intimidat sau subjugat: NU SE POATE!”, a transmis primarul.

Trei inculpați, arestați preventiv

Potrivit DIICOT, agresiunea a avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie, iar inculpații ar fi încercat inclusiv să îl agreseze sexual pe politician. Procurorii susțin că victima a dat curs ulterior celor două cerințe formulate de agresori.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe, printre care călușul folosit în timpul agresiunii, un aparat cu electroșocuri și o cheie de cătușe.

Tribunalul București a dispus miercuri, 25 noiembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei inculpați, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol.

Unul dintre bărbați și femeia sunt acuzați și de trafic de droguri de mare risc. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Editor : M.I.