Exclusiv Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv”

Data publicării:
Explozia a avut loc în jurul orei 1:30 într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat de turişti. Foto: X
Din articol
„O bubuitură, urmată de o flamă uriașă. Am văzut oameni ieșind cu arsuri din local” Catastrofă în stațiunea de lux elvețiană, zeci de morți

Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a trăit momentele dramatice. Bărbatul susține că a ajutat personal la salvarea a zeci de oameni, iar scenele cu participanții la petrecere care încercau din răsputeri să scape cu viață din capcana de foc și fum i-au reamintit de un episod dureros trăit de România în urmă cu zece ani: dezastrul de la Colectiv. În Elveția, cel puțin 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți, în urma deflagrației produsă în stațiunea de lux - cel mai probabil, provocată de focurile de artificii. 

Atenție! Imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

„O bubuitură, urmată de o flamă uriașă. Am văzut oameni ieșind cu arsuri din local

George, român stabilit în Elveția, a povestit, în direct la Digi24, cum a auzit o bubuitură puternică în momentul în care trecea prin zona localului elvețian, împreună cu soția și copiii.

„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local. Atunci am intrat și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte mulți. (...) Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai prezentau semne vitale, pentru că alții au murit după ce au ieșit afară din local” , a declarat martorul.

Localul arată ca după bombardament - totul este distrus, mărturisește românul.

„Au intervenit foarte mulți oameni din apropiere pentru a da o mână de ajutor, cu toții fiind foarte speriați. Explozia s-a desfășurat timp de 20 de secunde aproximativ, fiind urmată de o flamă enormă. Apoi totul s-a transformat în fum”, a povestit George.

Românul stabilit în Elveția a declarat că scene teribile i-au amintit de dezastrul din clubul Colectiv, de pe 30 octombrie 2015.

„A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare. (...) Deocamdată, oamenii răniți au fost, înțeleg, transportați la spitale din toată țara, dar și în Germania sau Austria”, a adăugat George.

Catastrofă în stațiunea de lux elvețiană, zeci de morți

Explozia din bar a provocat zeci de morţi şi peste 100 de răniţi în Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală, citată de BBC. Guvernul elvețian a declarat stare de urgență și a mobilizat autoritățile pentru următoarele zile.

Conform unui comunicat, citat de cotidianul elvețian Blick, a fost luată decizia de a „mobiliza imediat toate resursele necesare în următoarele zile”. Guvernul și-a exprimat „profunda solidaritate” cu cei afectați și și-a exprimat condoleanțele față de victime, familiile acestora și toate celelalte părți afectate. 

Autoritățile elvețiene afirmă că incidentul este considerat un accident și nu un atac terorist.

Rapoarte anterioare ale publicației elvețiene Blick sugerează că incidentul ar fi putut fi cauzat de artificii folosite în timpul unui concert.

