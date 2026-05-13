Alex, copilul dispărut în pădurea din județul Sibiu și căutat ore întregi de sute de salvatori, a fost găsit în viață după ce un membru al echipajului elicopterului care survola zona a observat „cu coada ochiului” ceva albastru într-un luminiș. Mihail Soare, salvatorul care a participat la intervenție, a povestit într-un interviu acordat Digi24 cum o verificare făcută cu camera cu termoviziune a confirmat că este vorba despre băiatul dispărut.

Salvatorul spune că echipa a ajuns într-o zonă greu accesibilă după ce polițiștii au primit informații despre un perimetru abrupt din pădure.

„Eram cu doi băieți de la Poliție. Ei au primit o informație că era o zonă greu accesibilă, era o zonă mai abruptă. Ne-am dus în zonă, cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne-am gândit că era o pungă albastră”, a povestit Mihail Soare.

Câteva secunde mai târziu, salvatorii și-au dat seama că nu era un obiect abandonat, ci chiar copilul dispărut.

„Când l-am văzut, i-am zis: «Stai pe loc, nu te mișca!», iar el ne-a făcut cu mâna. Nu ne venea să credem. Emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc unde să aterizăm, am indicat băieților de la Salvamont, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede”, a spus acesta.

Mihail Soare a povestit că băiatul era ușor hipotermic în momentul în care a fost preluat de echipaj și transportat spre ambulanță.

„Am ajuns la el, l-am pregătit, l-am coborât unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță”, a spus salvatorul.

„I-am citit pe buze. Nici nu putea să plângă”

Întrebat ce i-a spus copilul după ce a fost găsit, Mihail Soare a rememorat unul dintre cele mai emoționante momente ale intervenției.

„El fiind și ușor hipotermic, când l-am adus în elicopter i-am citit pe buze și a zis: «Vreau la mami! Vreau la mami!». Nici nu putea să plângă”, a declarat acesta.

Salvatorul a mărturisit că experiența l-a afectat profund și pentru că este tatăl a doi copii mici.

„Am doi copii, știu emoțiile lor. Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani”, a spus Mihail Soare.

Întrebat dacă s-a gândit la propriii copii în timpul misiunii, acesta a răspuns:

„M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Am căutat și, din fericire, l-am găsit în viață.”

După intervenție, salvatorul a avut doar câteva momente de contact cu tatăl băiatului.

„Singurul contact cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Am coborât cu el, l-am dat colegilor de la SMURD, misiunea mea a fost gata”, a povestit Mihail Soare.

Tatăl copilului le-a transmis salvatorilor un mesaj emoționant.

„Vă iubesc pe toți. Datorită dumneavoastră copilul meu e iar lângă mine”, a spus acesta.

„Le-am spus colegilor că o să ies cu el din elicopter”

Mihail Soare lucrează de 10 ani în aviație și de șapte ani participă la operațiuni de căutare și salvare. Salvatorul spune însă că aceasta a fost prima sa misiune după obținerea calificării complete pentru astfel de intervenții.

„Sunt de 10 ani la aviație, la căutare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat pe mission ready, prima misiune”, a declarat el.

Cu puțin timp înainte ca elicopterul să decoleze spre zona de căutare, le spusese colegilor că are un presentiment bun.

„Le-am spus colegilor când am plecat că o să avem filmare când o să ies cu el din elicopter”, a povestit Mihail Soare.

Editor : Ș.A.