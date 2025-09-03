Mărturia tânărului pe trotinetă care a accidentat mortal o femeie: „Se grăbea la muncă și, din cauza soarelui, nu văzut victima”

Un tânăr de 22 de ani din București este cercetat, sub control judiciar, după ce a lovit mortal cu trotineta o femeie de 71 de ani. Victima trecea strada pe trecerea de pietoni, când tânărul a trecut pe roșu, la semafor, și a lovit-o. Femeia a murit la spital din cauza rănilor grave.

Eduard Ionilă, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2: A justificat că a trecut pe roșu pentru că se grăbea la muncă. Ne-a explicat că trotineta nu poate opri în condiții de siguranță. N-a văzut victima deși pe imagini se vede foarte clar că victima apare în zona lui cu peste 50 de metri a invocat că din cauza soarelui nu a putut să vadă victima la momentul potrivit a observat-o doar cu trei metri înainte interval prea scurt pentru a opri.

Accidentul a avut loc la jumătatea lunii august, într-o intersecţie din Sectorul 2 al municipiului Bucureşti, iar marţi, procurorii au pus în mişcare urmărirea penală faţă de conducătorul trotinetei electrice. „La data de 14.08.2025, în jurul orei 09.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Şoseaua Mihai Bravu, iar la intersecţia cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roşie a semaforului electric şi ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga, raportat la direcţia de deplasare a trotinetei electrice”, arată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

După patru zile, victima, în vârstă de 71 de ani, a murit în spital.

