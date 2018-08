Mărturia tânărului ridicat la protestul de aseară, confundat cu un agresor al celor doi jandarmi

Cei doi bărbaţi arestaţi preventiv pentru că au agresat doi jandarmi la protestul de vineri şi-au recunoscut vinovăţia în faţa judecătorilor, a declarat avocatul acestora pentru Agerpres. În plus, apărătorul a precizat că unul dintre agresori consumase alcool. Niciunul nu are, însă, cazier, a spus avocatul, la ieşirea din instanţă. În paralel, peste 10.000 de oameni s-au strâns şi duminică seară în Piaţa Victoriei, în a treia zi de proteste faţă de Guvernul Dăncilă. În timpul mitingului, şapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă, acuzând ameţeli, dureri abdominale sau julituri. Dintre aceştia, un copil în vârstă de 7 ani a fost transportat la spital, cu dureri toracice. De asemenea, un tânăr a fost ridicat din mijlocul mulţimii şi dus la poliţie pentru audieri. La ieşire, protestatarul a declarat că a fost o confuzie.

Protestatarii sunt încă marcaţi de incidentele violente de vineri noapte.

Femeie: Nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat şi cu toate această manifestaţie dezechilibrată de forţe. Este inadmisibil să se întâmple aşa ceva în Bucureşti şi primul ministru să nu fie aici în 5 minute, să fie în concediu.

Bărbat: Ce am văzut vineri seara aici, nu am văzut în viaţa mea. Sunt plecat în străinătate de cel puţin 18 ani. La ora 11:00 am fost bombardaţi de gaze lacrimogene şi jandarmii călcau lumea în picioare, femei, copii. Nu se uitau pe unde merg şi când treceau, dădeau cu bastoanele în oameni, copii, femei.

Femeie: Venim din Germania, suntem din Târgovişte. Suntem nevoiţi să plecăm în afara oraşului pentru a munci. Nu avem spitale, nu avem justiţie, nu avem nimic. Dacă lucrurile s-ar schimba, mâine ne-am întoarce cu toţi.

Mai mulţi protestatari au pornit în marş până la Piaţa Universităţii, iar câteva persoane au început să joace Hora Unirii.

La un moment dat, jandarmii au oprit un tânăr de 18 ani, pentru a-l legitima. Acest fapt a iscat revolta protestatarilor aflaţi în preajmă.

Femeie: Copilul ăla are 18 ani, e filmat la mine aici. Nu mă interesează că l-aţi legitimat. L-am văzut cum l-au luat de lângă noi şi l-au dus în stânga. De ce aici şi nu în Universităţii că a mers mereu în faţă?

Poliţiştii l-au suspectat că ar fi fost unul dintre bărbaţii care i-au agresat pe cei doi jandarmi, în prima zi de proteste. L-au dus la secţia 5 de poliţie pentru audieri. După două ore, tânărul a afirmat în faţa camerelor că ar fi fost confundat.

Tânărul confundat: M-au confundat cu un alt tip care seamănă puţin cu mine. (În momentul în care cei doi jandarmi erau bătuţi, erai în zonă?) Da, eram în zonă. S-a strigat: Băi, nu mai daţi în ea că o omorâţi, după care am plecat, că am văzut chestii care cred că numai în Grecia se întâmplă. (Nu v-aţi bătut şi dumneavoastră în momentul acela?) Nu, nu sunt o persoană agresivă.

Manifestaţia din Piaţa Victoriei s-a încheiat după miezul nopţii, fără incidente majore.

