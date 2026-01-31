Live TV

taximetrist
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Foto: Captura video

Bărbatul atacat și înjunghiat de trei adolescenți în județul Mureș a povestit cum s-a derulat totul, iar între timp au apărut și noi informații din anchetă. Cei trei copii, de 13, 15 și 16 ani, ar fi plănuit să-l ucidă pe taximetrist ca să-i fure mașina și banii. Doi dintre adolescenți sunt în arest preventiv.

Atenție! Informații cu un puternic impact emoțional!

 

„M-au înjugat în nas”, a spus el.

Incidentul s-a petrecut după ce bărbatul i-ar fi preluat pe cei trei adolescenți din Târgu Mureș cu destinația Porumbeni. În timpul cursei cei trei au spus șoferului să oprească și au refuzat să plătească cursa.

Conform taximetrisului, adolescenții au coborât din mașină și se prefăceau că-și caută banii, apoi a avut loc atacul cu cuțitul.

„Au coborât și s-au adunat, din ce-mi amintesc eu, pe partea dreaptă. Acolo au mai stat la discuții”, a spus el. „Au făcut câțiva pași spre mine, urlau foarte tare și unul dintre ei a mai aruncat și cu piatra”, a mai mărturisit acesta.

Din primele informații, minorul de 13 ani l-ar fi înjunghiat, iar planul a fost pus la cale cu mult timp înainte. Cei trei au vrut să-l ucidă pe bărbat și să-i fure mașina și banii. Colegii bărbatului sunt șocați de cele întâmplate.

„Fac de 15 ani taximetrie, dar nu mi s-a întâmplat. N-am avut niciodată oameni violenți. O să mă uit mai bine la oamenii respectivi, o să-i triez din ochi și dacă mi se par dubioși, nu îi iau, din start îi refuz”, a spus un taximetrist.

Cei doi adolescenți, de 15 și 16 ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Suspectul de 13 ani nu răspunde penal și a fost lăsat în libertate. Mai mult, copilul de 13 ani beneficiază de servicii de consiliere psihologică.

