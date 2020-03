Mărturia unei femei care timp de două zile nu a știut nimic de tatăl ei: Bolnavi ținuți în carantină fără tratamentul de care au nevoie

Fiica unui pacient în vârstă de 77 de ani, care a făcut dializă în același centru privat în care a murit unul dintre bolnavii diagnosticați cu noul coronavirus, are o mărturie tulburătoare. Femeia spune că tatăl ei a fost dus într-un centru de carantină fără să i se asigure medicamentele de care are nevoie. După această mărturie, fiica pacientului ne-a transmis că primul test care a fost făcut tatălui ei este negativ, dar că a început să se simtă rău. De asemenea, unul dintre pacienții care a fost dus în carantină din același centru de dializă a fost depistat pozitiv la noul coronavirus și a fost mutat separat față de restul persoanelor.

Cristina Pricol, fiica unui pacient: Marți, săptămâna aceasta, avea ședința normală de dializă, iar seara trebuia să ajungă acasă. M-a sunat pe seară să îmi spună că nu mai vine acasă, că este trimis direct în carantină. Au venit cu poliție, cu jandarmi, apoi au fost duși, nu li s-a explicat, nu li s-a spus unde vor fi duși. Am sunat două zile non-stop la DSP, apoi am sunat la 112, pentru că nu știam ce altă variantă să caut. I-au testat pe toți, dar nu le-au dat rezultatele testelor. Au fost mințiți că dacă testul iese negativ pleacă acasă a doua zi, ceea ce nu e adevărat, pentru că la DSP mi s-a spus că indiferent de rezultat îl vor ține 2 săptămâni. Tata are un tratament cronic pentru inimă, el nu poate trăi fără acele tratamente. Apropo de tratament, nu a interesat pe absolut pe nimeni, pe absolut nimeni și dacă nu eram eu era lăsat acolo fără medicamente și până la COVID murea de inimă în 2 săptămâni cât era acolo.

Reporter Digi24: Vi s-a spus că trebuie să așteptați sau ce vi s-a spus dvs. ca și aparținător?

Cristina Pricol: Haideți să vă spun în primul rând ce mi-a spus doamna de la DSP. Eu am întrebat așa: De ce amestecați pe cei pozitivi cu cei negativi, de ce îi țineți împreună? Și mi-a spus că 'noi considerăm că toți au fost expuși și nu avem resursele necesare să îi izolăm'. Adică dacă tu ești într-un loc unde ai fost expus așa în masă, asta înseamnă automat că statul te infectează chiar dacă poate tu ai avut norocul să nu te infectezi?

Reporter Digi24: Ați vorbit cu cei de la centrul de dializă? Ce vi s-a spus:

Cristina Pricol: Nu răspunde nimeni. Acolo, am vorbit și cu alți pacienți care tot sună în disperate. Oamenii ăștia nu pot trăi fără dializă. Centrul de dializă știa că are COVID-19 de 2 săptămâni și a mințit. Centrele au fost închise pentru nereguli, nu respectau nicio măsură, țineau oamenii aglomerați, unii lângă alții. Nu purtau mască de protecție. Până la momentul de față tata nu are vreun semn. Nici colegul lui de cameră nu are, dar poate fi încă incubație, nu știm nimic. Moment este bine, nu și pshic.