Sute de români au cerut ajutor autorităților de la București, după ultimele atacurile din Israel și Iran. Peste 380 de solicitări au venit de la conaționali care au rămas blocați în cele două țări, inclusiv din partea unor turiști ori pelerini. Ministerul român de Externe încearcă să îi evacueze pe cale terestră, având în vedere că zborurile sunt sistate. Oana Niță, o româncă ce a reușit să plece din Israel, a povestit în direct la Digi24 momentele prin care a trecut.

Oana Niță a povestit că, odată ce au început bombardamentele, ea, împreună cu soțul său, nu au știut exact cum să procedeze. „Ne-a luat prin surprindere, noaptea, nu înțelegeam mesajele... A doua zi am contactat ambasada, ne-au răspuns în două-trei ore, ne-au spus să stăm cuminți, să avem grijă, dar nu ne-au oferit soluții pentru că spațiul aerian este închis și cred că nici ei nu aveau ce să facă”.

Femeia a povestit că era în vacanță și plănuia să se întoarcă în România în weekend. În prezent ea și cu soțul său sunt pe aeroportul din Amman. „Am luat un taxi până la graniță, de la graniță am traversat spre Iordania, am plătit viză și am ajuns pe aeroportul din Amman și așteptăm un zbor spre Istanbul și sperăm să nu ni-l anuleze. Și de la Istanbul către București.”

Oana Niță se afla la o oră de Tel Aviv când au început atacurile: „Se auzeau și de la noi cred că drone, antiaeriene. Nu foarte tare, dar se auzeau”. Ea povestește că prima dată nu a crezut că e ceva serios, dar pe parcurs a realizat amploarea atacurilor și a făcut demersuri urgente pentru plecarea din țară. Româna a spus că drumul spre aeroportul din Amman, singurul disponibil din zonă, este destul de complicat și ambasada ar putea ajuta prin punerea la dispoziție a unui autocar. „Noi am stat patru ore la vamă între Israel și Iordania, dar transportul consular trecea, adică cei care aveau dinainte aranjat treceau mai repede”, a spus femeia.

