Mărturia unui jandarm rănit la protest: „Când se termină cuvintele, zboară pietrele”

Unul dintre jandarmii răniți în timpul protestului violent de luni seară are arcada spartă și nu își poate folosi un ochi, după ce a fost lovit de pietrele aruncate de protestari spre forțele de ordine. Militarul, care se află acum în perioada de recuperare, recunoaște că nici el și nici colegii lui nu se așteaptau ca manifestanții să devină agresivi, astfel că nu aveau echipament complet de protecție - o decizie luată și pentru a nu provoca mulțimea.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: „Un jandarm are un... este rănit. Are capul spart unul dintre jandarmi. Îi văd pe colegii lui încercând să îl ajute cu puțină apă.”



Jandarmul rănit din imagini se numește Răzvan Toma și este locotenent-colonel în cadrul Jandarmeriei București. Spune că a fost la sute de proteste în cei 20 de ani de carieră și doar o singură dată s-a mai întâmplat să fie rănit: atunci când galeriile unei echipe au devenit furioase în timpul unui meci de fotbal.



„Am 3 copci și arcada spartă. Din ce mi-a zis doctorul, a zis că puteam să am comoție cerebrală. Ochiul vede, nu pot să deschid pleoapa, n-am problemă cu ochiul în sine, pleoapele sunt umflate, le pot deschide doar cu degetul,” spune colonelul Răzvan Toma.



Jandarmul spune că are nevoie de cel puțin șapte zile de recuperare. Acesta recunoaște că nu se aștepta ca situația să degenereze exact în momentul când protestul părea că s-a încheia. În plus, pentru a nu provoca, nici el nici colegii lui nu au avut echipamentul complet de protecție.

„Pur și simplu au început să dea cu pietre în noi”

„Am venit cu ei pe jos mare parte a drumului. La un moment dat ne-am urcat în mașini, teoretic protestul se încheiase. Când am ajuns la Unirii, pur și simplu au început să dea cu pietre în noi și în mașinile noastre. Am încercat să adoptăm o atitudine defensivă, să ne protejăm pe noi și cei din jur, și în acest timp una dintre pietre m-a lovit pe mine,” povestește colonel Răzvan Toma.



Deși rănit, colonelul a rămas în stradă până la calmarea spiritelor și apoi a fost dus la spital, alături de alți doi colegi.

„Din ce am văzut eu și pe anumite filmări după aceea, era vorba de niște pietre pe care le smulgeau din fața magazinului Unirea sau din parc. Da, au fost agresivi. E o vorbă între noi: Atunci când se termină cuvintele, zboară pietrele! Ce să zic, dacă au terminat cuvintele, au dat cu pietre,” adaugă colonelul Răzvan Toma.



În urma protestului de luni seară au fost răniți în total 12 jandarmi. Polițiștii au deschis opt dosare penale pentru ultraj și distrugere.





Editor : A.P.