Cristian Scutariu, un român aflat în Cracovia, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că „doar norocul” a făcut să nu se afle în Piața Principală din al doilea oraș ca mărime din Polonia. Acesta a mărturisit că a văzut oameni fugind „pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii intrau în magazine, în locuri unde te poți adăposti”.

„Nu știu dacă au fost preluați toți răniții, pentru că eu am plecat din zona aia imediat când am auzit ce se întâmplă. Probabil că da, pentru că între timp am ajuns la cazare și cred că în ultimele 20 de minute au trecut 20 de ambulanțe în mare viteză, probabil spre spital”, a afirmat Cristian Scutariu pentru Digi24.

Acesta a explicat că nu se afla în Piața Principală din Cracovia în momentul atacului armat, însă se afla „la câteva sute de metri distanță”.

„Aici e destul de frig. Erau la ora atacului în jurul a 0° și am avut norocul să fiu îmbrăcat neadecvat și să decid să mă întorc fix în momentul în care au început să se audă focurile de armă”.

Întrebat dacă s-a gândit ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi părăsit zona, acesta a mărturisit: „Evident că m-am gândit. M-am gândit în clipa în care am ajuns într-un loc sigur. Puteam să fiu acolo, adică fără niciun fel de problemă, puteam să fiu în zona aia. Acolo intenționam să mă duc să văd lucrurile. Nu sunt stabilit aici. Eu am venit într-o mini excursie să văd un meci de fotbal. Doar norocul a făcut să nu fiu în zona în care s-au întâmplat toate nenorocirile astea.

(..) Eu m-am îndepărtat cât am putut de repede de zonă. Eu și, la fel, câteva sute de oameni probabil. Nu i-am numărat, pentru că toată lumea fugea cât mai departe de zona aia. Se fugea pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii intrau în magazine, în locuri unde te poți adăposti.

(..) A fost o chestie foarte ciudată, pentru că ieri seară, aici, a fost un meci de fotbal foarte important, un derby, iar sunetele astea au putut fi auzite, mă rog, evident, sub altă formă, aseară, în momentul în care cele două galerii au venit spre stadion. Din arsenalul galeriilor de fotbal mai fac parte și torțele și petardele. În primă fază, eu am crezut că e tot o chestie de genul ăsta, un eveniment sportiv. În primă fază s-au auzit izolate, ceea ce urma să aflu că sunt focuri de armă, după care s-au auzit foarte multe focuri de armă unul după celălalt. În momentul ăla, probabil, foarte multă lume și-a dat seama că nu e manifestarea unei galerii și e ceva serios. Abia atunci a început, evident, toată lumea să fugă, evident, unii să țipe”, a mai mărturisit acesta.

Editor : A.M.G.