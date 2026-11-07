Live TV

Exclusiv Mărturia unui român aflat într-o excursie în Cracovia: „Se fugea pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii în magazine”

Data publicării:
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cristian Scutariu, un român aflat în Cracovia, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că „doar norocul” a făcut să nu se afle în Piața Principală din al doilea oraș ca mărime din Polonia. Acesta a mărturisit că a văzut oameni fugind „pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii intrau în magazine, în locuri unde te poți adăposti”.

„Nu știu dacă au fost preluați toți răniții, pentru că eu am plecat din zona aia imediat când am auzit ce se întâmplă. Probabil că da, pentru că între timp am ajuns la cazare și cred că în ultimele 20 de minute au trecut 20 de ambulanțe în mare viteză, probabil spre spital”, a afirmat Cristian Scutariu pentru Digi24.

Acesta a explicat că nu se afla în Piața Principală din Cracovia în momentul atacului armat, însă se afla „la câteva sute de metri distanță”.

„Aici e destul de frig. Erau la ora atacului în jurul a 0° și am avut norocul să fiu îmbrăcat neadecvat și să decid să mă întorc fix în momentul în care au început să se audă focurile de armă”.

Întrebat dacă s-a gândit ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi părăsit zona, acesta a mărturisit: „Evident că m-am gândit. M-am gândit în clipa în care am ajuns într-un loc sigur. Puteam să fiu acolo, adică fără niciun fel de problemă, puteam să fiu în zona aia. Acolo intenționam să mă duc să văd lucrurile. Nu sunt stabilit aici. Eu am venit într-o mini excursie să văd un meci de fotbal. Doar norocul a făcut să nu fiu în zona în care s-au întâmplat toate nenorocirile astea.

(..) Eu m-am îndepărtat cât am putut de repede de zonă. Eu și, la fel, câteva sute de oameni probabil. Nu i-am numărat, pentru că toată lumea fugea cât mai departe de zona aia. Se fugea pe toate străduțele, unii intrau în scări de bloc, unii intrau în magazine, în locuri unde te poți adăposti.

(..) A fost o chestie foarte ciudată, pentru că ieri seară, aici, a fost un meci de fotbal foarte important, un derby, iar sunetele astea au putut fi auzite, mă rog, evident, sub altă formă, aseară, în momentul în care cele două galerii au venit spre stadion. Din arsenalul galeriilor de fotbal mai fac parte și torțele și petardele. În primă fază, eu am crezut că e tot o chestie de genul ăsta, un eveniment sportiv. În primă fază s-au auzit izolate, ceea ce urma să aflu că sunt focuri de armă, după care s-au auzit foarte multe focuri de armă unul după celălalt. În momentul ăla, probabil, foarte multă lume și-a dat seama că nu e manifestarea unei galerii și e ceva serios. Abia atunci a început, evident, toată lumea să fugă, evident, unii să țipe”, a mai mărturisit acesta.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
giurgiu
2
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
3
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Harmeet Dhillon
4
Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
5
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marian Neacsu
Ministrul român de Interne, după incidentul din Cracovia: „Suntem pregătiţi să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”
luca niculescu
Premierul Luca Niculescu, după atacul din Cracovia: „Ne exprimăm solidaritatea sinceră față de poporul polonez”
sebastian danut neculaescu dan neculaescu 1
Mesajul transmis de ministrul de Externe Dan Neculaescu, după atacul armat din Cracovia: „România este alături de Polonia”
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia: cinci morți și 12 răniți. Autorul a fost împușcat de poliție și dus la spital
militari americani profimedia-0741563934
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
Recomandările redacţiei
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Descoperire macabră pe nava lovită de dronă în largul României...
telefon mobil profimedia
Panică din cauza unei erori de soft: Mesaj RO-Alert trimis din...
Sunset and takeoff in Milan airport
Rusia, vinovata cea mai probabilă pentru amenințările asupra...
În urma accidentului mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a și răsturnat FOTO cfr.ro
Accident feroviar în Suceava. Mai multe vagoane au deraiat, iar unul...
Ultimele știri
Asasinarea lui Pier Paolo Pasolini: procurorii redeschid dosarul morții scriitorului și cineastului italian după 51 de ani
O bombă de aviaţie de aproximativ 100 kg a fost descoperită în localitatea Cărbunari
Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit rachete nord-coreene pentru a lovi reţeaua energetică ucraineană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, din ce în ce mai nesigur pe mariajul cu Meghan Markle? "Se simte singur și izolat. E panicat...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Galerie foto. Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! S-a ajuns...
Adevărul
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
În acest apartament imagina crimele. Fosta locuință a Agathei Christie este scoasă la vânzare pentru o sumă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme” spectaculos! Cât a slăbit și cum...
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Este atât de frumoasă!” Fiica lui Matt Damon a strălucit la brațul tatălui ei, la o gală de modă. Imaginile...
Adevarul
Atacul armat din Cracovia, între o crimă multiplă și ipoteza teroristă. Ce spune un general român
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un cuplu în dormitor, atunci când s-a întors de la muncă: „Doar în Australia poți...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...