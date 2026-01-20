Unul dintre cei doi români răniți ușor în tragedia feroviară din Spania este Robert. Este din Călărași și tocmai se întorcea de la petrecerea de majorat a fiului său. Nu a suferit răni grave, dar a povestit la Digi24 că după accident a rămas cu insomnii. El a trimis și o înregistrare cu panica și groaza care s-au instalat în primele momente după ciocnirea trenurilor de mare viteză. Imaginile și informațiile vă pot afecta emoțional.

„Eu veneam de la Madrid, că a împlinit băiatul meu 18 ani și mă întorceam acasă. Când am văzut că suntem în linie dreaptă, frânează, nu prea mi-a plăcut senzația. Mi-am sprijinit picioarele de scaunul din din față și mâinile și după două secunde a venit bubuitura și s-a speriat toată lumea. Scaune pe sus, genți... Cam asta a fost prima senzație”, a povestit el.

„Două trenuri care s-au lovit, de fapt, și al nostru, cum era mai departe și opreau toți la primul tren, și până și-au dat seama că mai era unul care a întârziat, și a trebuit să scoatem de acolo persoane, cinci-șase persoane, cel puțin, am scos. Eram eu, încă doi băieți sau alții afară care trăgeam de ei și-i scoteam de acolo, din tren. Ce să vă zic? Imagini de coșmar, de filme de groază”, a spus Robert.

Românul a mai povestit că a copilărit prin locomotive, deoarece bunicul său era mecanic de tren.

„Am avut o senzație că ceva nu e bine. Primul lucru - am trimis un mesaj pe un grup la familie, întâi au crezut că e o glumă. Apoi au început să mă sune, când și-au dat seama și au văzut știrile. Știau că sunt în tren, dar n-am mai răspuns, pentru că eram acolo, ajutam, să punem haine pe cei cărora le era frig”, a mai spus el.

