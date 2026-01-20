Live TV

Exclusiv Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația că ceva nu e bine, apoi a venit bubuitura. Imagini de coșmar”

Data actualizării: Data publicării:
roman tren spania colaj

Unul dintre cei doi români răniți ușor în tragedia feroviară din Spania este Robert. Este din Călărași și tocmai se întorcea de la petrecerea de majorat a fiului său. Nu a suferit răni grave, dar a povestit la Digi24 că după accident a rămas cu insomnii. El a trimis și o înregistrare cu panica și groaza care s-au instalat în primele momente după ciocnirea trenurilor de mare viteză. Imaginile și informațiile vă pot afecta emoțional.

„Eu veneam de la Madrid, că a împlinit băiatul meu 18 ani și mă întorceam acasă. Când am văzut că suntem în linie dreaptă, frânează, nu prea mi-a plăcut senzația. Mi-am sprijinit picioarele de scaunul din din față și mâinile și după două secunde a venit bubuitura și s-a speriat toată lumea. Scaune pe sus, genți... Cam asta a fost prima senzație”, a povestit el.

„Două trenuri care s-au lovit, de fapt, și al nostru, cum era mai departe și opreau toți la primul tren, și până și-au dat seama că mai era unul care a întârziat, și a trebuit să scoatem de acolo persoane, cinci-șase persoane, cel puțin, am scos. Eram eu, încă doi băieți sau alții afară care trăgeam de ei și-i scoteam de acolo, din tren. Ce să vă zic? Imagini de coșmar, de filme de groază”, a spus Robert.

Românul a mai povestit că a copilărit prin locomotive, deoarece bunicul său era mecanic de tren.

„Am avut o senzație că ceva nu e bine. Primul lucru - am trimis un mesaj pe un grup la familie, întâi au crezut că e o glumă. Apoi au început să mă sune, când și-au dat seama și au văzut știrile. Știau că sunt în tren, dar n-am mai răspuns, pentru că eram acolo, ajutam, să punem haine pe cei cărora le era frig”, a mai spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
1
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
3
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
4
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”
Digi Sport
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident feroviar spania - ianuarie 2026
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană
Spain Train Crash
MAE: Doi români aflați în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania au fost răniți uşor
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”. Doi români se află printre cei răniți
tatuaje
Un român a murit anul trecut în Portugalia, dar poliția încă nu a reușit să-l identifice și cere ajutor. Ce se știe despre el
Premierul spaniol Pedro Sanchez
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
Recomandările redacţiei
DONALD TRUMP SI ALIATII EUROPENI
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte...
donald trump
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după...
masina de politie in trafic
Ciucu anunță amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea pe...
pasaj basarab
Pasajul Basarab, „foarte periculos” după 15 ani fără recepție...
Ultimele știri
China confirmă că a primit invitația SUA pentru a participa la Consiliul pentru Pace în Gaza
Fenomen de inversiune termică: E mai cald la Bâlea Lac decât în municipiul Sibiu
O furtună solară majoră a lovit Pământul. Meteorologii explică ce efecte poate avea fenomenul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din ianuarie este despre obiective și asumare. Trei zodii sunt forțate să treacă la acțiune
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România...
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Nu scăpăm de ger, anunţă ANM. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Digi FM
Mario Iorgulescu, noi declarații controversate într-un live pe TikTok: „Justiția din România n-are ce să-mi...
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Michelle Pfeiffer şi Kurt Russell joacă în „The Madison”, un spin-off desprins din universul „Yellowstone”...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
România are 17 pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Era una dintre cele mai promițătoare actrițe, dar s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor. Cum arată...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”