Au apărut primele mărturii ale oamenilor după incidentul petrecut în portul Constanța. Evenimentul a declanșat o reacție în lanț a autorităților: au fost emise mai multe mesaje Ro-Alert, a fost activat planul Roșu de Intervenție, a fost emisă o avertizare cod roșu în comuna Costinești privind pericol de explozie în zona litorală, dar și evacuări ale falezei Cazinoului și portului. Oamenii vorbesc despre o explozie puternică.

„Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat. S-au spart toate geamurile, mașini, am fugit. M-am speriat, e normal”, a afirmat un bărbat.

„Eram aproape, aproape. O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă. Am evacuat zona. Foarte puternică (n.red - explozia)”, a mai spus un altul.

„La 500 de metri de explozii, pe partea astalaltă de dig eram. Un suflu puternic. Ne anunțase, nu știam ce se întâmplă”.

„O explozie puternică. Lucram pe navă, vă dați seama că ne-am speriat, ne-am speriat cu toții”.

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție și a declarat, într-un mesaj publicat pe X, că „sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

Președintele amintește că este „al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați” și că „astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”.

Momentul exploziei dronei marine din Portul Constanța a fost surprins de camerele de supraveghere și arată secvențe de panică în rândul celor aflați în apropiere. În imagini se aude o bubuitură puternică, urmată de o deflagrație violentă și de ridicarea unui nor dens de fum deasupra zonei danelor 77–78.

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Editor : A.M.G.