Noi mărturii la o săptămână de la violenţele din Piaţă: Tuşeam tot timpul şi scuipam ceva negru

Victime ale protestului de acum o săptămână au ajuns şi astăzi la Parchetul Militar. Până acum sunt 238 de reclamaţii depuse şi 106 persoane audiate de procurori. Cei care din manifestanţi paşnici au ajuns ţintele jandarmilor spun că simt şi acum efectele gazelor lacrimogene împrăştiate în Piaţă. Unei femei i s-a făcut rău la ieşirea din sediul Parchetului şi a avut nevoie de intervenţia medicilor care au transportat-o la spital.

-Ce aţi păţit dvs?

-Am dureri foarte mari de cap.

-În continuare persistă aceste dureri?

-Lăsaţi-mă că nu pot. Mă doare....

Starea femeii s-a înrăutăţit şi imediat un echipaj SMURD a ajuns la sediul Parchetului şi a transportat-o la Spitalul Universitar.

Luiza Maria Truşcă, medic SMURD: Durere toracică, un salt hipertensiv. În momentul ăsta doamna este echilibrată hemodinamic şi respirator. O vom transporta la cel mai apropiat spital.

Efectele gazelor, dar şi ale loviturilor primite de mai mulţi protestatari se resimt şi la o săptămână de la protestul diasporei.

Rodica Murariu, victimă: Mă simt rău, obosită, am amețeli, am grețuri, mă ustură foarte rău pe gât, pe nas și mă doare un ochi. Am avut pe aici julituri, arsuri. Am fost înjurată, bruscată. S-a dat cu grenade, cu gaze lacrimogene.

Peste jumătate dintre protestatarii care au avut de suferit în urma intervenţiei în forţă a jandarmilor au depus plângeri penale. Cu toţi vor să se facă dreptate.

Orania Hălăngău, victimă: De la ora 22 cred că am fost gazaţi permanent. Tuşeam tot timpul, scuipam ceva negru. Am crezut că suntem plini de funingine. Eram toţi murdari pe faţă. Până a doua zi eu nu am putut să îmi deschid ochii, după care au început durerile de cap, greţuri şi ameţeală. M-am prezentat şi la medic.

Alexandra Ionescu, victimă: Am fost ieri la spitalul de oftalmologie de la Lahovari, mi-au găsit conjunctivită acută din cauza gazelor. Am fost la IML. O să îmi scot certificat medico legal. Mi-au dat trimitere la ORL pentru că în gât am ca un arici. Mă înţeapă şi strănut foarte tare, mi se înfundă nasul de la aceste gaze.

Plângeri penale au fost depuse şi de protestatari din alte judeţe din ţară, care au fost în Piaţa Victoriei. Liviu Damian, din Oradea, este unul dintre ei. Tânărul spune că a încercat să ajute un cameraman afectat de intervenția jandarmilor, moment în care a fost lovit de forțele de ordine.

Liviu Damian, protestatar din Oradea: M-am trezit cu un bocanc că nu avea cu ce să îmi dea cu altceva în faţă, m-a spart aici sub ochi, oasele de la nas, m-au tras între ei şi au început să mă lovească cu antebraţele, cu pumnii, cu genunchii în cap.

Cosmin Bursaşiu, protestatar din Oradea: De vreo 6-7 ori am primit gaze. Până la 4 nu am putut să dorm din cauza arsurilor, am simţit că îmi iau foc mâinile.

Parchetul Militar a prelungit termenul pentru depunerea plângerilor în cazul protestarilor agresaţi de jandarmi. Acestea pot fi depuse şi în weekend, între orele 9-14.

Etichete:

,

,

,

,