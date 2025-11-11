Live TV

Mascota „Bobiță”, amplasată în centrul Piteștiului pentru a-i determina pe oameni să-şi sterilizeze animalele, stârnește controverse

Data publicării:
Bobita
Bobiță, mascota pro-sterilizare amplasată în centrul Piteștiului

Consiliul Judeţean Argeş amplasează o mascotă de mari dimensiuni în Piteşti, susţinând că este un „căţeluş prietenos şi plin de viaţă”, care este simbolul campaniei de conştientizare privind importanţa sterilizării animalelor cu şi fără stăpân. Internauţii au reacţionat, unii transmiţând autorităţilor, printre altele, că ar trebui să facă ceva concret, pentru ca în România să nu mai există pui de animale abandonaţi, în timp ce alţii dau exemple concrete de administraţii locale în care spun că animalele fără stăpân sunt eutanasiate „pe sume exorbitante” plătite din bugetele publice.

„Astăzi, în Piaţa Vasile Milea din Piteşti, în faţa Consiliului Judeţean Argeş, a avut loc lansarea oficială a mascotei „Bobiţă”, simbolul campaniei de conştientizare privind importanţa sterilizării animalelor cu şi fără stăpân. Mascota – un căţeluş prietenos şi plin de viaţă – a fost realizată de artista Eden Lumaja, din Germania, şi îşi propune să transmită un mesaj de empatie, responsabilitate şi grijă faţă de animale. Evenimentul de astăzi se înscrie în campania amplă de sterilizare gratuită derulată de Asociaţia germană Tierhilfe Hoffnung, în parteneriat cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş (DSVSA), Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Consiliul Judeţean Argeş”, anunţă Consiliul Judeţean Argeş, publicând pe reţelele sociale fotografii cu mascota, un câine portocaliu, de mari dimensiuni, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialii instituţiei spun că „Bobiţă aminteşte că iubirea faţă de animale înseamnă responsabilitate, grijă şi acţiune” şi susţin că lansarea mascotei „marchează un nou pas” în promovarea ideii privind sterilizarea animalelor.

Postarea a provocat reacţii din partea internauţilor. În timp ce unii au felicitat instituţia pentru iniţiativă, alţii critică modul în care administraţiile locale din judeţ se ocupă, la modul real, de problema animalelor fără stăpân.

„Adevărata problemă nu este prezenţa acelor biete suflete, ci sistemul toxic şi ipocrit care transformă suferinţa lor într-o afacere publică extrem de profitabilă. În timp ce primăriile din Topoloveni, Leordeni şi din întreg judeţul Argeş toacă bani publici grei pe contracte (precum cel cu Firma Uzunu şi presupusa implicare a Doctorului Istrate), realitatea din teren este sumbră: sub pretextul «gestionării», firmele ridică animalele pe sume exorbitante şi, în loc să asigure sterilizarea şi adopţia, recurg la eutanasiere în masă, adesea ilegal, nerespectând prevederea strictă a legii care permite eutanasierea doar pentru boli incurabile. Această abordare nu este despre 'protecţie' sau 'siguranţă', ci despre bani şi despre cinism”, scrie o utilizatoare a reţelelor sociale.

„Cu ce ajută această mascotă situaţia din Argeş, dacă autorităţile nu verifică respectarea legii? Mi se pare un spectacol ieftin şi o încercare de a ascunde gunoiul sub preş. Facem mascotă şi ne propunem «să transmită un mesaj de empatie, responsabilitate şi grijă faţă de animale», în timp ce avem HCL care interzice hrănirea animalelor pe spaţii publice, care, din punctul meu de vedere este o instigare la rele tratamente asupra animalelor”, arată o altă postare.

„Frumos, dar de ce in Pitesti cateii nu au voie in mijloacele de transport public? Si cand veti interzice pocnitorile si focurile de artificii?”, întreabă un utilizator.

Citește și:

VIDEO „Sigur că mă deranjează”. Pisicile fără stăpân s-au înmulțit alarmant în toate orașele țării. Românii s-au împărțit în două tabere

Mii de pisici comune, cu sau fără stăpân, vor fi sterilizate gratuit de autoritățile din București. Proiectul a fost adoptat

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
portiune de autostrada
5
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a...
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele...
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală...
Ultimele știri
Votul care poate debloca bugetul SUA: un acord a fost încheiat în Senat
Carmen Uscatu speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață: „O incompatibilitate”
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
comisarul-sef-Gheorghe-Avram-1
Comisarul şef Gheorghe Avram, de la Poliția Pitești, cercetat de DIICOT pentru organizarea de jocuri de noroc ilegale și camătă
Glock_19_(9mm),_Generation_3
Poliția Locală Slatina trimite pistoalele colegilor de la Pitești ca să facă economii la buget: cât costă depozitarea armamentului
poarta-pitesti-scoala
Poartă dintr-o curte privată, deschisă direct în curtea unei școli din Pitești. Cristian Gentea: „Am văzut multe de când sunt primar”
timisoara oncologic
Lucrările la marile proiecte medicale continuă. Ministrul Sănătății anunță construcțiile care vor fi realizate din fonduri europene
ion minzina
Scandal între PNL și PSD în Argeș: liberalii revoltați de jignirile lui lon Mînzînă. „Are un limbaj suburban, vulgar și plin de ură”
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...