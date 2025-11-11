Mascota „Bobiță”, amplasată în centrul Piteștiului pentru a-i determina pe oameni să-şi sterilizeze animalele, stârnește controverse

Consiliul Judeţean Argeş amplasează o mascotă de mari dimensiuni în Piteşti, susţinând că este un „căţeluş prietenos şi plin de viaţă”, care este simbolul campaniei de conştientizare privind importanţa sterilizării animalelor cu şi fără stăpân. Internauţii au reacţionat, unii transmiţând autorităţilor, printre altele, că ar trebui să facă ceva concret, pentru ca în România să nu mai există pui de animale abandonaţi, în timp ce alţii dau exemple concrete de administraţii locale în care spun că animalele fără stăpân sunt eutanasiate „pe sume exorbitante” plătite din bugetele publice.

„Astăzi, în Piaţa Vasile Milea din Piteşti, în faţa Consiliului Judeţean Argeş, a avut loc lansarea oficială a mascotei „Bobiţă”, simbolul campaniei de conştientizare privind importanţa sterilizării animalelor cu şi fără stăpân. Mascota – un căţeluş prietenos şi plin de viaţă – a fost realizată de artista Eden Lumaja, din Germania, şi îşi propune să transmită un mesaj de empatie, responsabilitate şi grijă faţă de animale. Evenimentul de astăzi se înscrie în campania amplă de sterilizare gratuită derulată de Asociaţia germană Tierhilfe Hoffnung, în parteneriat cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş (DSVSA), Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Consiliul Judeţean Argeş”, anunţă Consiliul Judeţean Argeş, publicând pe reţelele sociale fotografii cu mascota, un câine portocaliu, de mari dimensiuni, potrivit News.ro.

Oficialii instituţiei spun că „Bobiţă aminteşte că iubirea faţă de animale înseamnă responsabilitate, grijă şi acţiune” şi susţin că lansarea mascotei „marchează un nou pas” în promovarea ideii privind sterilizarea animalelor.

Postarea a provocat reacţii din partea internauţilor. În timp ce unii au felicitat instituţia pentru iniţiativă, alţii critică modul în care administraţiile locale din judeţ se ocupă, la modul real, de problema animalelor fără stăpân.

„Adevărata problemă nu este prezenţa acelor biete suflete, ci sistemul toxic şi ipocrit care transformă suferinţa lor într-o afacere publică extrem de profitabilă. În timp ce primăriile din Topoloveni, Leordeni şi din întreg judeţul Argeş toacă bani publici grei pe contracte (precum cel cu Firma Uzunu şi presupusa implicare a Doctorului Istrate), realitatea din teren este sumbră: sub pretextul «gestionării», firmele ridică animalele pe sume exorbitante şi, în loc să asigure sterilizarea şi adopţia, recurg la eutanasiere în masă, adesea ilegal, nerespectând prevederea strictă a legii care permite eutanasierea doar pentru boli incurabile. Această abordare nu este despre 'protecţie' sau 'siguranţă', ci despre bani şi despre cinism”, scrie o utilizatoare a reţelelor sociale.

„Cu ce ajută această mascotă situaţia din Argeş, dacă autorităţile nu verifică respectarea legii? Mi se pare un spectacol ieftin şi o încercare de a ascunde gunoiul sub preş. Facem mascotă şi ne propunem «să transmită un mesaj de empatie, responsabilitate şi grijă faţă de animale», în timp ce avem HCL care interzice hrănirea animalelor pe spaţii publice, care, din punctul meu de vedere este o instigare la rele tratamente asupra animalelor”, arată o altă postare.

„Frumos, dar de ce in Pitesti cateii nu au voie in mijloacele de transport public? Si cand veti interzice pocnitorile si focurile de artificii?”, întreabă un utilizator.

Editor : Ș.R.