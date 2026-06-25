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Video Mașini de lux confiscate de DIICOT, scoase la licitație

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masini de lux
Foto: Captură Digi24
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Statul vinde maşini de lux în valoare totală de peste un milion de euro. Sunt scoase la licitație 15 autoturisme confiscate în urma unei anchete DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat.

Cele 15 autoturisme de lux sechestrate într-un dosar DIICOT au fost scoase la licitație ieri de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, relatează Ioana Corneev, jurnalistă Digi24.

Este vorba despre mașini de lux evaluate la peste 1,3 milioane de euro. Un vehicul ajunge să coste până la 90.000 euro.

Autoturismele provin dintr-un dosar în care procurorii investighează o grupare care ar fi obținut credite bancare și contracte de leasing folosind documente falsificate. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei ar fi preluat, sau chiar înființat firmele, ar fi falsificat situațiile financiare și apoi ar fi cumpărat, printre altele, mașini de lux.

Autoritățile au decis să vândă acum mașinile pentru ca acestea să nu își piardă din valoare până la finalizarea procesului, iar banii obținuți vor rămâne indisponibilitați până la o decizie definitivă a instanței.

Editor : Liviu Cojan

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