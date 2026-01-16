Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate, dacă șoferul afișează un număr de telefon și răspunde la apel

Autovehiculul parcat neregulamentar nu va mai fi ridicat dacă şoferul a afişat un număr de telefon, răspunde la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată, a anunţat vineri Primăria Sectorului 3, citată de Agerpres.

Potrivit unei dispoziţii a primarului Robert Negoiţă, Poliţia Locală Sector 3 va aplica o procedură mai flexibilă pentru situaţiile de parcare neregulamentară, astfel încât zonele blocate să fie eliberate cât mai rapid.

Deşi maşina nu este ridicată, parcarea neregulamentară se sancţionează în continuare cu amendă. Aceasta este însă mai mică decât costurile totale care ar fi rezultat din ridicarea autovehiculului (amendă + taxă de ridicare, transport şi depozitare), se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 3.

Decizia are la bază considerentul că, în aceste situaţii, deblocarea zonei se realizează mult mai rapid decât prin procedura de ridicare a autovehiculului, care presupune sosirea autospecialei, manipularea maşinii şi eliberarea ulterioară a spaţiului.

Poliţia Locală Sector 3 va interveni ferm acolo unde sunt afectate siguranţa pietonilor sau căile de acces şi ridicarea vehiculului rămâne valabilă în situaţiile în care şoferii nu pot fi contactaţi sau refuză să elibereze zona, informează sursa citată.

Editor : B. G.