Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au montat saci cu nisip înaintea codului roșu de inundații

Data publicării:
INUNDATII CONSTANTA, ploi

Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița au intrat în stare de alertă înaintea codului roșu de inundații care va intra în vigoare în această seară. În Constanța au fost montați saci cu nisip în zonele joase ale orașului, iar în Valu lui Traian populația a primit materiale de protecție pentru gospodării. Comitetul pentru Situații de Urgență a decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din județ, măsură care ar putea fi extinsă și în celelalte două județe vizate.

Codul roșu de inundații intră în vigoare în această seară, la ora 21:00, și va fi valabil până mâine, la ora 23:00, pentru județele Constanța, Ialomița și Călărași. Meteorologii avertizează că, în intervalul menționat, ploile vor fi torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși local 100–120 de litri pe metru pătrat.

În județul Constanța, autoritățile au luat deja primele măsuri de protecție. Mai mulți saci cu nisip au fost montați în zonele joase ale orașului, pentru a preveni acumularea apei și eventualele inundații.

De asemenea, în localitatea Valu lui Traian, Primăria a început încă de ieri să distribuie saci cu nisip populației, în special locuitorilor care au casele situate în zone cu risc crescut de inundații.

Comitetul pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit luni seară și a decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din județ, măsură care va fi aplicată pe durata codului roșu. Orele urmează să fie recuperate ulterior.

O decizie similară ar putea fi luată și în județele Călărași și Ialomița, în funcție de evoluția fenomenelor meteo, însă hotărârea finală va fi comunicată în următoarele ore.

Meteorologii avertizează că precipitațiile abundente din această noapte ar putea duce la acumulări rapide de apă, la viituri pe râuri mici și la inundarea zonelor urbane și rurale aflate în depresiuni.

Editor : Ș.A.

