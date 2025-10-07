Live TV

Măsuri de urgență în județele sub cod roșu și cod portocaliu. Raed Arafat: „Activați mesajele RO-ALERT". Recomandări pentru români

Inundații devastatoare. Foto. ISU Suceava

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au mobilizat forțe suplimentare în județele aflate sub coduri roșu și portocaliu de ploi și descărcări electrice. Raed Arafat a declarat, în direct la Digi24, că echipaje de intervenție au fost trimise în teren, cu motopompe și bărci pregătite pentru intervenții rapide în zonele cu risc de inundații. Șeful DSU le-a cerut oamenilor să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările oficiale în timp real.

Codul roșu de ploi și descărcări electrice a fost extins luni seară din Constanța, Călărași și Ialomița către Capitală, județele Ilfov și Giurgiu. Meteorologii avertizează că se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140l/mp.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat, în direct la Digi24, că autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au dispus mobilizarea forțelor de intervenție în zonele aflate sub cod roșu de ploi și descărcări electrice, inclusiv în București și Ilfov.

„Din alertele pe care le avem de la ANM, noi, de ieri, am transmis prefecților din zonele aflate sub cod portocaliu și cod roșu indicații de a convoca comitetele pentru situații de urgență și de a lua măsuri”, a declarat Raed Arafat.

El a precizat că inspectoratele pentru situații de urgență sunt deja în curs de mobilizare.

„Pe partea de pregătire a forțelor de intervenție, inspectoratul este în curs de a realiza manevre de forțe și de a trimite oameni în zonele de cod roșu. Giurgiu va primi forțe suplimentare, motopompe și bărci. Din zona verde vin efective către zona roșie”, a explicat șeful DSU.

Raed Arafat a subliniat că a fost ridicat nivelul de alertă în județele vizate de fenomene meteo extreme și a transmis un mesaj de precauție către populație.

„Sfatul nostru este ca oamenii să fie foarte atenți și pregătiți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub cod roșu sau cod portocaliu. Să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să asculte recomandările autorităților și mesajele RO-ALERT”, a spus el.

El a explicat că sistemul RO-ALERT va fi principalul mijloc de comunicare, alături de mass-media și conturile oficiale ale DSU.

„Activați mesajele RO-ALERT, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, comunicarea noastră principală va fi prin RO-ALERT și rețelele sociale. RO-ALERT îl folosim pentru avertizări imediate, iar populația va fi ținută informată”, a adăugt el.

Șeful DSU a precizat că, în perioada codului roșu, pot apărea fenomene neprevăzute și oamenii trebuie să fie pregătiți.

„Dacă apare ceva dincolo de avertizarea de bază, trebuie să înțeleagă că pe toată durata codului pot apărea fenomene și trebuie să fie pregătiți, între orele 21:00 și 15:00 mâine după-amiază”, a mai spus Arafat.

El a recomandat ca oamenii să aibă la îndemână alimente, apă și medicamente pentru bolnavii cronici.

„Populația trebuie să aibă și o lanternă, în caz că nu este curent, și un radio prin care să asculte recomandările autorităților, dacă nu au acces la TV sau alte mijloace de informare”, a adăugat șeful DSU.

În ceea ce privește suspendarea cursurilor, Arafat a precizat că decizia se va lua la nivel local.

„Comitetele județene care consideră că este necesar să închidă școlile vor lua această decizie. Se va decide la nivelul fiecărei zone, în funcție de situația concretă”, a mai spus Arafat.

El a adăugat că autoritățile urmează procedurile standard pentru astfel de situații și că forțele de intervenție au fost deja suplimentate.

„La fiecare cod roșu facem această manevră de forțe și ridicăm nivelul de alertă. Facem acest demers în conformitate cu procedurile pe care le-am respectat și pe care le vom continua în perioada următoare”, a conchis Raed Arafat.

Codul portocaliu, care acoperea anterior sud-estul țării, a fost la rândul său extins, vizând cantități de apă de până la 100 de litri pe metru pătrat, acumulări care se vor produce într-un timp foarte scurt. 

Citește și: Ciclonul Barbara lovește România: ANM a emis cod roșu de ploi puternice în cinci județe și București. Unde au fost anunțate ninsori

