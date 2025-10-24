Cazare gratuită pe o perioadă de 12 luni pentru cei care au rămas fără case în urma exploziei devastatoare din capitală. Este decizia luată astăzi într-o ședință extraordinară a consiliului general. Mai mult, Primăria Capitalei a suplimentat fondul de rezervă cu încă un milion de lei pentru expertizarea blocului.

O oră și jumătate a durat ședința la Primăria Capitalei, timp în care au fost adoptate patru proiecte cu măsuri de urgență în urma exploziei din Rahova. Și ne uităm prima dată la măsura ce prevede prelungirea cazării pentru oamenii care au rămas fără locuință în urma exploziei. Mai exact, consilierii au stabilit că această cazare va fi suplimentată cu 12 luni, relatează Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24.

Măsura vine după ce ar fi urmat să expire termenul de 7 zile cât au primit cazare inițial după momentul incidentului. Este important de menționat că în aceste locuințe de necesitate, oamenii ar urma să plătească doar întreținerea, iar la hotel, toate costurile sunt acoperite.

În acest moment, 12 familii din cele 54 sunt în locuințele de necesitate, iar numărul celor care vor sta la hotel va ajunge la 190. Este important să ne uităm și pe termen lung ce se va întâmpla, pentru că se vorbește despre reconstrucția acestui bloc și toată lumea se întreabă ce se va întâmpla cu apartamentele, mai ales că inițial, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis că Primăria va face reconstrucția, iar ulterior apartamentele vor fi donate oamenilor, astfel încât să redevină proprietari.

Însă am ascultat declarația de astăzi și spunea primarul interimar că așteptăm de fapt, să vedem cum va arăta hotărârea de guvern care va da dreptul Primăriei să facă aceste lucrări, pentru că în hotărârea de Guvern ar urma să fie ambele variante pe masă încă, adică oamenii ar putea rămâne proprietari, sau există, în continuare, varianta ca ei să fie chiriași în aceste spații.

Așteptăm să vedem cum va arăta documentul final și ce măsuri se vor lua până atunci.

Tot astăzi, în cadrul ședinței, a fost aprobată alocarea unor sume suplimentare pentru expertizele tehnice care trebuie făcute în acest moment și de asemenea, a fost suplimentat fondul cu aproximativ 1.000.000 lei pentru a fi pus imobilul în siguranță.

„A pune în siguranță imobilul, pentru că trebuie redat înapoi comunității acea zonă. AMCCRS-ul, instituția care astăzi are ca rol prevenția în București și consolidarea clădirilor. Dacă vom avea hotărârea de Guvern aprobată, cea cu crearea cadrului prin care primăriile să poată să reconstruiască, așa cum am cerut ministerului Dezvoltării și Guvernului României, să reconstruim imobile în situații excepționale pe aceeași poziție, și această instituție a fost mandatată ca să expertizeze, pentru că vă reamintesc că în momentul acesta avem doar rapoarte, pentru că nimeni nu a reușit să facă o expertiză. Prima dată punem în siguranță, apoi îl expertizăm, expertizăm și blocurile alăturate și știm exact care sunt riscurile pentru comunitate. În final, am suplimentat din fondul de rezervă pentru aceste operațiuni cu încă un milion 100 de mii de lei”, a declarat Stelian Bijduveanu, primarul interimar al Capitalei.

