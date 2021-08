Măsurile anunțate pentru valul 4. Cel mai pesimist scenariu: 4.000 de oameni cu COVID internați în spitale

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, spune că a cerut de la DSP numărul maxim centralizat de paturi disponibil în spitalele din fiecare regiune, în condițiile în care numărul infectărilor cu COVID-19 este în creștere accelerată.

„În săptămâna care a trecut, am avut împreună cu Raed Arafat mai multe teleconferinţe cu reprezentanţii Direcţiilor de sănătate publică şi ai unităţilor sanitare din fiecare regiune. La aceste conferinţe, pe de o parte, am vrut să vedem cu ce probleme se confruntă fiecare dintre aceste unităţi sanitare, dar şi ce măsuri ar trebui să ia pentru ca, în ipoteza în care numărul de cazuri (de infecţii cu SARS-CoV-2) creşte, să fim pregătiţi. Astfel, am solicitat numărul de paturi maxim disponibil la fiecare unitate sanitară centralizat de către fiecare Direcţie de sănătate publică, precum şi ordinea în care punerea la dispoziţie a acestor paturi se face de către fiecare secţie”, a spus Mihăilă, într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că a solicitat şi necesarul de personal pentru completarea secţiilor de Terapie intensivă și că se vor trata „cu celeritate” cererile de detaşare, tocmai pentru a răspunde acestor nevoi.

Ministrul a mai spus că, în baza estimărilor de la INSP, în cel mai pesimist scenariu vor fi internați circa 4.000 de oameni cu COVID în spitale la vârful valului 4. Oficialii au adăugat că este de așteptat ca numărul celor care au nevoie de internare să fie mai mic decât în timpul valurilor precedente, chiar dacă numărul cazurilor va crește, deoarece persoanele vaccinate fac, în general, forme ușoare de COVID-19.

„Pentru că ştim că pandemia în varianta Delta afectează într-o măsură mai mare tinerii şi copiii, am solicitat unităţilor sanitare şi Direcţiilor de Sănătate Publică numărul maxim de paturi disponibile destinate îngrijirii copiilor. Până acum avem centralizate şi disponibile aproximativ 340 de paturi de Terapie Intensivă adulţi, iar Direcţiile de Sănătate Publică au raportat că pot pune la dispoziţie un număr maxim de 110 de paturi de Terapie Intensivă copii şi pot creşte numărul de paturi la destinate tratamentului copiilor cu infecţie COVID până la 1600. Copiii infectaţi cu COVID pot fi trataţi şi secţiile de adulţi, ventilatoarele permit adaptarea tratamentului la copii”, a mai spus Mihăilă.

