Live TV

Exclusiv Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului

Data actualizării: Data publicării:
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Foto: Profimedia

Reprezentanții clinicii stomatologice unde a murit fetița de doi ani, în timpul unei anestezii, au transmis, printr-un comunicat, că aceasta a mai trecut prin aceeași procedură la începutul acestui an. A fost realizată de aceeași echipă de medici și totul a decurs atunci normal, spun ei. De asemenea, menționează că de-a lungul ultimilor 11 ani, aceeași echipă medicală a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare și că nu au avut loc incidente. Medicul de Terapie Intensivă Elena Copaciu a explicat, la Digi24, ce presupune o astfel de anestezie și în ce condiții trebuie ea realizată.

Medicul primar de Terapie Intensivă Elena Copaciu a declarat, la Digi 24, că o anestezie efectuată la un copil de doi ani, de două ori în același an, nu este o problemă în sine.

„Problema este unde se petrece această anestezie și dacă există toate elementele de siguranță pentru derularea actului anestezic”, a atras atenția medicul.

Elena Copaciu a explicat că pacienții de 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat și de aceea este foarte important să se ia toate măsurile de siguranță.

„E vorba de faptul că pacientul, indiferent de ce tip de procedură anestezică are nevoie, trebuie supus aceluiași examen. E vorba de examenul preanestezic de stabilire a categoriei de risc anestezico-chirurgical. Copilul 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat și atunci se pune problema siguranței actului anestezic: unde se derulează acesta și unde este copilul la nivelul cel mai ridicat de siguranță”.

Pe lângă vârstă, faptul că fetița avea, din informațiile prezentate până acum, o patologie preexistentă, presupunea măsuri suplimentare de siguranță pentru procedură.

„În cazul acestui copil, din informațiile publice și din autopsie, și din declarațiile anterioare ale mamei, reiese că exista o patologie. Mama indica o patologie hepatică, autopsia că e vorba de o patologie preexistentă, complexă, cronică, semnificativă, care trebuie evaluată în examenul preanestezic: stabilită categoria de risc legată și de vârstă, și de această patologie cronică complexă, preexistentă, despre care vorbește autopsia și comunicatul public după prima etapă autopsiei medico-legale. Și, în funcție de aceasta, se stabilește gradul de risc și unde se desfășoară această procedură la nivelul cel mai înalt de siguranță.

Medicul a atras atenția că, în România, situațiile de acest fel nu sunt la fel de bine reglementate ca în alte state ale UE.

Din datele publice reiese că exista un risc semnificativ anestezic, nu avem foarte bine reglementate aceste situații, așa cum sunt în alte țări ale Uniunii Europene și, din punctul meu de vedere, ca anestezist cu zeci de ani de experiență în spate, astfel de proceduri trebuie să se deruleze acolo unde există maximum de siguranță pentru pacient.

Deci un spital multidisciplinar de pediatrie, cu secție de ATI, cu secție de terapie intensivă pediatrică, unde să poată fi derulate manevre de sedare profundă, de anestezie generală în astfel de cazuri, de monitorizare postoperatorie și de gestionare a complicațiilor care pot să apară oricând”, a afirmat Elena Copaciu.

Medicul a afirmat că în țara noastră trebuie să fie mai bine pregătit personalul de ATI pentru astfel de cazuri.

„Ideea este că în momentul de față se consideră că orice medic anestezist care asistă pacientul are calificarea pentru a gestiona aceste complicații.

Mai avem de lucrat din punct de vedere al pregătirii personalului pentru astfel de situații, pentru că pe de o parte, este vorba de clinici private care nu oferă nivelul de siguranță al unui spital multidisciplinar, cu ATI pediatrie, cu terapie intensivă pediatrică și tot ce înseamnă acest suport.

Pe de altă parte, dacă discutăm despre asta, trebuie să discutăm și despre faptul că pregătirea medicilor care vor să facă ATI pediatrie trebuie să fie suplimentară față de cele șase luni pe care le oferă curicula de pregătire a medicilor: trei luni de anestezie, trei luni de terapie intensivă pediatrică, atât prevede curicula în momentul de față.

Însă sunt multe țări din Uniunea Europeană care pentru medicii care vor practica în domeniu au programe de pregătire care prevăd încă un an și jumătate sau 2 ani de pregătire pentru această specializare ATI pediatrie”, a conchis Elena Copaciu.

Citește și:

VIDEO Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an

Surse: Clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani nu avea autorizație sanitară. A mai fost amendată anul acesta

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
3
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Traian-Berbeceanu01
4
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum...
ambasada Rusiei
Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații...
Ultimele știri
Ce amendă poate primi un șofer care circulă cu permisul expirat. Actele necesare pentru schimbarea carnetului de conducere
Despăgubire de 50.000 de euro pentru un turist care a călătorit în afara țării. De ce a fost oferită
Fără banii din activele rusești înghețate, Ucraina se apropie de colaps financiar. Cum afectează disputele din UE economia Kievului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete
Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la dentist. Rogobete a lansat consultări în mediul online: Mi-a venit o idee
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an
Dentist
Medic român ATI, din Germania, despre cazul fetiței moarte la dentist: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112
copil stomatologie s3
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Ce s-a ales de antrenorul numit de Gigi Becali pe banca FCSB pentru că are ”valoare umană”. Incredibil unde a...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Câți români mai cred în calificarea României la CM 2026. Procentul este unul surprinzător. Sondaj național...
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA