Reprezentanții clinicii stomatologice unde a murit fetița de doi ani, în timpul unei anestezii, au transmis, printr-un comunicat, că aceasta a mai trecut prin aceeași procedură la începutul acestui an. A fost realizată de aceeași echipă de medici și totul a decurs atunci normal, spun ei. De asemenea, menționează că de-a lungul ultimilor 11 ani, aceeași echipă medicală a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare și că nu au avut loc incidente. Medicul de Terapie Intensivă Elena Copaciu a explicat, la Digi24, ce presupune o astfel de anestezie și în ce condiții trebuie ea realizată.

Medicul primar de Terapie Intensivă Elena Copaciu a declarat, la Digi 24, că o anestezie efectuată la un copil de doi ani, de două ori în același an, nu este o problemă în sine.

„Problema este unde se petrece această anestezie și dacă există toate elementele de siguranță pentru derularea actului anestezic”, a atras atenția medicul.

Elena Copaciu a explicat că pacienții de 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat și de aceea este foarte important să se ia toate măsurile de siguranță.

„E vorba de faptul că pacientul, indiferent de ce tip de procedură anestezică are nevoie, trebuie supus aceluiași examen. E vorba de examenul preanestezic de stabilire a categoriei de risc anestezico-chirurgical. Copilul 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat și atunci se pune problema siguranței actului anestezic: unde se derulează acesta și unde este copilul la nivelul cel mai ridicat de siguranță”.

Pe lângă vârstă, faptul că fetița avea, din informațiile prezentate până acum, o patologie preexistentă, presupunea măsuri suplimentare de siguranță pentru procedură.

„În cazul acestui copil, din informațiile publice și din autopsie, și din declarațiile anterioare ale mamei, reiese că exista o patologie. Mama indica o patologie hepatică, autopsia că e vorba de o patologie preexistentă, complexă, cronică, semnificativă, care trebuie evaluată în examenul preanestezic: stabilită categoria de risc legată și de vârstă, și de această patologie cronică complexă, preexistentă, despre care vorbește autopsia și comunicatul public după prima etapă autopsiei medico-legale. Și, în funcție de aceasta, se stabilește gradul de risc și unde se desfășoară această procedură la nivelul cel mai înalt de siguranță.”

Medicul a atras atenția că, în România, situațiile de acest fel nu sunt la fel de bine reglementate ca în alte state ale UE.

„Din datele publice reiese că exista un risc semnificativ anestezic, nu avem foarte bine reglementate aceste situații, așa cum sunt în alte țări ale Uniunii Europene și, din punctul meu de vedere, ca anestezist cu zeci de ani de experiență în spate, astfel de proceduri trebuie să se deruleze acolo unde există maximum de siguranță pentru pacient.

Deci un spital multidisciplinar de pediatrie, cu secție de ATI, cu secție de terapie intensivă pediatrică, unde să poată fi derulate manevre de sedare profundă, de anestezie generală în astfel de cazuri, de monitorizare postoperatorie și de gestionare a complicațiilor care pot să apară oricând”, a afirmat Elena Copaciu.

Medicul a afirmat că în țara noastră trebuie să fie mai bine pregătit personalul de ATI pentru astfel de cazuri.

„Ideea este că în momentul de față se consideră că orice medic anestezist care asistă pacientul are calificarea pentru a gestiona aceste complicații.

Mai avem de lucrat din punct de vedere al pregătirii personalului pentru astfel de situații, pentru că pe de o parte, este vorba de clinici private care nu oferă nivelul de siguranță al unui spital multidisciplinar, cu ATI pediatrie, cu terapie intensivă pediatrică și tot ce înseamnă acest suport.

Pe de altă parte, dacă discutăm despre asta, trebuie să discutăm și despre faptul că pregătirea medicilor care vor să facă ATI pediatrie trebuie să fie suplimentară față de cele șase luni pe care le oferă curicula de pregătire a medicilor: trei luni de anestezie, trei luni de terapie intensivă pediatrică, atât prevede curicula în momentul de față.

Însă sunt multe țări din Uniunea Europeană care pentru medicii care vor practica în domeniu au programe de pregătire care prevăd încă un an și jumătate sau 2 ani de pregătire pentru această specializare ATI pediatrie”, a conchis Elena Copaciu.

