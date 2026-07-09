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Medic chirurg, conferenţiar universitar, arestat la domiciliu sub acuzaţia de ultraj, după ce ar fi bătut un jandarm

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Medic, fotografie ilustrativă. Foto: Profimedia
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Din articol
Injurii și amenințări Amenințări cu pierderea locului de muncă

Un medic chirurg, conferenţiar universitar care profesează la Cluj-Napoca şi la Oradea, a fost plasat în arest la domiciliu, fiind inculpat pentru două fapte de ultraj. El ar fi bătut un jandarm care se afla de pază la sediul BNR din Cluj-Napoca şi, insistând asupra funcţiiilor sale şi a influenţei pe care pretindea că o deţine, l-a ameninţat pe jandarm că îl lasă fără loc de muncă.

În dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorii au propus luarea măsurii arestării preventive pentru două fapte de ultraj pe numele unui chirurg, conferenţiar universitar, însă instanţa de judecată a respins propunerea, dispunând, în schimb, arestul la domiciliu.
 
„În data de 27.06.2026, în jurul orei 23:30, în timp ce se afla în faţa imobilului cu nr. 3 de pe str. Ion C. Brătianu din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, a agresat-o fizic pe persoana vătămată - aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu la sediul Băncii Naţionale a României - Sucursala Regională Cluj (situat la adresa sus-menţionată) în calitate de subofiţer de pază, având gradul de plutonier în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Cluj- prin aceea că i-a aplicat patru lovituri la nivelul feţei şi a corpului -şi anume: o lovitură cu palma la nivelul feţei, cu ocazia căreia i-a smuls ochelarii de vedere; două lovituri cu mâna dreapta la nivelul feţei, având ochelarii de vedere ai persoanei vătămate în mâna cu care o lovea; respectiv, a patra lovitură cu mâna în direcţia feţei persoanei vătămate, lovitură care, ferindu-se, i-a atins însă zona braţului-, cauzându-i persoanei vătămate suferinţe fizice”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Injurii și amenințări

Cu aceeaşi ocazie, inculpatul i-a adresat jandarmului „numeroase injurii şi ameninţări, atât cu moartea, cât şi cu săvârşirea unor fapte păgubitoare constând în pierderea locului de muncă, condamnarea sa penală şi, implicit, suferirea unor consecinţe pecuniare defavorabile, cauzându-i persoanei vătămate o stare de temere”.

Procurorul care a propus arestarea preventivă a considerat că măsura solicitată nu este una disproporţionată comparativ cu gravitatea infracţiunilor comise.

„S-a arătat că inculpatul a dat dovadă de o atitudine dispreţuitoare la adresa unor valori sociale esenţiale într-un stat de drept, precum respectul datorat autorităţii de stat şi funcţionarilor care exercită o activitate în cadrul acestora, integritatea corporală şi sănătatea persoanei, respectiv libertatea psihică a acesteia. S-a apreciat că inculpatul a adoptat o conduită reprobabilă în raport cu organele statului în condiţiile în care a apelat la orice mijloace pentru a îşi asigura sustragerea de la tragerea la răspundere contravenţională şi de la luarea faţă de acesta a măsurilor legale ce se impuneau raportat la conduita sa subsecventă - de la proferarea de ameninţări, inclusiv cu moartea, la proferarea de ameninţări cu pierderea locului de muncă, dublate de insistenta declinare a funcţiei şi a statutului său social, şi inclusiv la exercitarea unor acte de agresiune fizică asupra persoanei vătămate aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În acest sens, în ceea ce priveşte proferarea ameninţărilor, se reţine că ele au fost adresate persoanei vătămate în contextul în care inculpatul şi-a declinat, în mod repetat şi insistent, statutul social şi funcţia -conferenţiar universitar, chirurg, şeful secţiei de chirurgie -, urmărind intimidarea persoanei vătămate şi, în acelaşi timp, determinarea acesteia ca, în temeiul fricii de consecinţele pe care le-ar putea suferi, să se oprească din a-i aplica măsurile legale care se impuneau, raportat la conduita sa necooperantă. În acelaşi sens, evidenţiem şi faptul că, pe parcursul evenimentului, inculpatul i-a solicitat în mod insistent persoanei de sex feminin care îl însoţea să apeleze organele de poliţie, precum şi alte persoane din anturajul lor, urmărind deopotrivă sustragerea de la răspundere şi intimidarea organelor de aplicare a legii”, se arată în documentul citat. 

Amenințări cu pierderea locului de muncă

Procurorii au reţinut, de asemenea, că medicul l-a ameninţat pe jandarm cu pierderea locului de muncă, dându-i acestuia de înţeles că ar fi o persoană potentă financiar şi cu influenţă.

Medicul arestat este Paul Andrei Ţenţ, chirurg maxilo-facial care profesează şi la un mare spital din Oradea, notează jurnaliştii locali din Cluj. De altfel, un dosar în care numele acestuia apare ca fiind arestat la domiciliu, în 7 iulie, figurează şi pe portalul instanţelor de judecată, informează News.ro.

Editor : Sebastian Eduard

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