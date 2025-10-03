Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”

Un medic căruia i s-a interzis să-și practice meseria în Marea Britanie, după ce a abuzat sexual zeci de bărbați și băieți, a fost lăsat liber să-și desfășoare activitatea medicală în țara sa natală, România, dezvăluie The Times.

Dr. Iuliu Stan a fost autorizat să practice în România, în ciuda faptului că autoritatea de reglementare a fost avertizată cu privire la infracțiunile sale de către Consiliul General al Medicilor (GMC).

Bărbatul în vârstă de 43 de ani deține licență de medic specialist în traumatologie și ortopedie și practică medicina la Spitalul Județean de Urgență din orașul Cluj-Napoca.

GMC a declarat că a notificat autoritățile de reglementare medicală din România în martie 2024 că Stan a fost radiat din Marea Britanie. Cazul a fost preluat de presa locală, dar autoritatea de reglementare din România a refuzat să-i retragă licența.

O anchetă realizată de The Times a scos la iveală deficiențe grave în procedurile de verificare ale GMC, ceea ce a dus la suspendarea unui medic care nu a dezvăluit abateri grave în străinătate și la suspendarea altuia.

The Times și partenerii săi de reportaj au identificat 59 de medici și stomatologi care au fost radiați de GMC, dar care au continuat să dețină licențe în străinătate după ce au fost eliminați din registrul din Marea Britanie.

Ancheta transfrontalieră, condusă în comun de The Times, Proiectul de raportare a criminalității organizate și a corupției (OCCRP) și ziarul norvegian VG, a colectat pentru prima dată date privind abaterile medicale din întreaga lume.

Când John* l-a întâlnit pe Stan la Spitalul Royal Cornwall, acesta simțea un disconfort semnificativ. Avea un deget rănit și un umăr dislocat, fiind împins într-o seară în oraș. Stan a fost chemat de o asistentă medicală să-l ajute pe John să-și gestioneze durerea în timp ce aștepta operația.

Stan i-a spus lui John că trebuie să-i administreze analgezicul sub formă de supozitor, adică trebuie introdus rectal. „L-am întrebat cumva dacă există o altă modalitate. Știi, există vreun alt tip de medicament pe care îl pot lua? Și el a spus: «Nu, trebuie să o fac așa»”, a spus John.

După aceea, i-a spus unui prieten că nu i s-a părut că e în regulă, dar apoi a încercat să ascundă gândul. „Nu voiam să mă gândesc la asta”, își amintește John. „M-am simțit foarte rușinat. Ca și cum aș fi făcut ceva greșit.”

Chris* a explicat că la vârsta de 12 ani, Stan îl tratase după ce fusese operat pentru o accidentare sportivă gravă. „Părea că era foarte vag în legătură cu ce se întâmpla. Și a fost alături de mine tot timpul, încercând să-mi ofere tot ce putea. Și părea că îi lua extrem de mult timp să facă totul.”

Stan i-a dat lui Chris un supozitor înainte de operație și o a doua doză după aceea.

„Eram în secție și tocmai ieșeam din operație”, a spus Chris. „Și a intrat și mi-a spus foarte vag că aveam dureri atât de mari încât aveam nevoie de un alt supozitor.”

„Și apoi a venit, a tras draperiile și a ocupat foarte mult timp cu totul. A fost foarte ciudat. Abia mai târziu ne-am dat seama că, de fapt, îmi administrase o doză dublă și că, de fapt, nu semnase să primească medicamentul.”

Amândoi aveau să afle abia ani mai târziu că fuseseră victime ale unui medic despre care un tribunal medical a constatat că viza sistematic tinerii și copiii aflați în grija sa în timpul perioadei sale de cinci ani în Cornwall, între 2015 și 2020. Chiar și atunci, informația se prezenta sub forma unei scrisori seci de la NHS.

Scrisoarea lui John din 2024 îi spunea că spitalul îi scria „pentru a vă oferi informații despre o investigație a Consiliului Medical General”, spunând că practica lui Stan de a administra analgezice pe cale rectală era motivată sexual și spunându-i că „ne pare profund rău pentru suferința cauzată”.

Primirea scrisorii l-a făcut pe Chris să se simtă „cumva trecut cu vederea. Cumva uitat, cred”.

Anul trecut, un tribunal l-a radiat pe Stan din registrul GMC, hotărând că acesta „a supus pacienții unor proceduri inutile, invazive și intime pentru propria satisfacție sexuală”, inclusiv administrarea de medicamente pentru durere și laxative pe cale rectală de 277 de ori pacienților de sex masculin pe parcursul unei perioade de cinci ani.

Era extrem de neobișnuit ca un medic, și nu personalul medical, să administreze astfel de medicamente, a declarat tribunalul, menționând că Stan a abuzat uneori același pacient de mai multe ori.

Chris este șocat că Stan încă practică medicina. „Mă simt trădat de un sistem în care suntem meniți să avem încredere în Marea Britanie”, a spus el. „Este foarte, foarte descurajant. Un monstru ca el nu ar trebui înregistrat nicăieri.”

John a spus: „Cred că este o rușine. Nu este doar o lipsă de respect față de oamenii pe care i-a abuzat aici și față de ceea ce au îndurat, ci cred că pune și alți oameni în pericol.”

„Ar putea să le facă asta și acum altor oameni. A avut un efect asupra atâtor vieți și, vorbind din experiență personală, efectele asupra vieții mele au fost profunde.”

Când Stan a fost contactat de partenerul de reportaj al ziarului The Times, site-ul de știri românesc Public Record, pentru comentarii, el a spus că „tot ce am făcut, am făcut în interesul pacienților” și că „niciunul dintre [pacienții săi] nu s-a plâns. Dimpotrivă, au fost mulțumiți și m-au felicitat”.

El a susținut că și-a returnat licența în Regatul Unit în mod voluntar și că, în legătură cu plângerile, „a explicat toate aceste lucruri într-o scrisoare adresată colegiului de medicină”.

Tom Fletcher, avocat specializat în neglijență clinică la Irwin Mitchell, care reprezintă pacienți vizați de Stan în Marea Britanie, a declarat că medicul „a abuzat în mod crud de poziția sa de încredere, vizând pacienții de sex masculin pentru propria satisfacție sexuală atunci când aceștia erau cei mai vulnerabili și aveau nevoie de tratament. Faptul că continuă să trateze pacienți în România este profund îngrijorător. Vestea a provocat consternare în rândul celor din Marea Britanie pe care îi reprezentăm și a adus aminte de ceea ce au îndurat.”

Gary Walker de la Enable Law, care reprezintă și victimele lui Stan, a declarat: „Este șocant și profund supărător pentru cei afectați de acțiunile sale să afle că i se permite să trateze pacienți în România și este profund îngrijorător că acei pacienți din România sunt acum în pericol.”

Un purtător de cuvânt al Colegiului Medicilor din România a declarat că suspendarea sau interzicerea dreptului de a practica în altă țară nu duce automat la revocarea dreptului unui medic de a practica pe plan local.

„În România, nu au existat proceduri disciplinare împotriva Dr. Iuliu Stan care să se încheie cu suspendarea, restricționarea sau retragerea dreptului său de a practica”, a declarat purtătorul de cuvânt. „În plus, nu cunoaștem nicio procedură penală sau civilă inițiată împotriva sa care ar duce la interzicerea practicării.”

„Colegiul Medicilor din România nu se află în poziția legală de a impune o interdicție Dr. Iuliu Stan de a practica în România exclusiv pe baza deciziei GMC.”

Chris a fost recent internat la spital cu palpitații, despre care este îngrijorat că sunt rezultatul a ceea ce s-a întâmplat.

„Am avut o perioadă destul de proastă”, a spus el. „Nu puteam merge la muncă. Și ambii mei părinți întrebau, știi, are asta vreo legătură cu ce se întâmplă cu cazul? Nu sunt sigur. Dar la asta m-am gândit toată ziua.”

Poliția din Devon și Cornwall a început o anchetă penală privind activitățile lui Stan. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că „ancheta este complexă și se așteaptă să dureze câteva luni. Nu putem oferi informații suplimentare în acest moment.”

O purtătoare de cuvânt a Spitalului Royal Cornwall a declarat: „Trustul colaborează activ cu reprezentanții legali ai pacienților în cauză pentru a conveni asupra unei despăgubiri adecvate.”

„Ne angajăm să rezolvăm cât mai rapid posibil reclamațiile pacienților afectați de acțiunile Dr. Stan. Continuăm să îi îndemnăm pe cei care au întrebări sau nelămuriri cu privire la tratamentul primit de la Dr. Stan să ne contacteze.”

*Numele au fost schimbate pentru a proteja anonimatul

