Medic ginecolog, reclamat după ce a afirmat că un copil conceput în post are şanse mari să moară în timpul sarcinii sau în pătuț

Medicul ginecolog din Iaşi Cristina Buznar a fost reclamat pentru că a afirmat, într-un video şters ulterior de pe reţelele de socializare, că un copil conceput în post are şanse mai mari să moară în timpul sarcinii, în pătuţ sau să aibă mari probleme de sănătate. Colegiul Medicilor din România a anunţat că se delimitează de orice afirmaţie care nu are la bază dovezi ştiinţifice solide şi a transmis sesizarea către Colegiul Medicilor Iaşi pentru verificări. Libertatea de exprimare în spaţiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătăţii”, a transmis preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană.

„Un «medic» ginecolog cu pagină de TikTok a publicat un video în care spune că a descoperit ea «statistic vorbind» că un copil conceput în posturile mari are şanse mai mari să moară în timpul sarcinii. Sau după sarcină, în pătuţ. Sau să aibă probleme medicale mai grave. Nu pentru că există multe necunoscute într-o sarcină pierdută, nu pentru că se doarme cu copilul mic în pat sau se sufocă pentru că nu e pus pe spate. Nu pentru că există genetică. Ci pentru că a fost conceput în post. Un medic. Cu experienţă, cu clinică proprie, spune asta public pe internet”, a scris, joi, pe Facebook, Ovidiu Covaciu.

Acesta relatează că i-a atras în privat atenţia medicului, dar a primit un răspuns halucinant: „Peste 70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva”.

Clipul video cu postarea iniţială a fost şters de pe reţelele de socializare.

Ovidiu Covaciu anunţă că este vorba despre medicul  Cristina Buznar pe numele căreia a depus reclamaţii la Colegiul Medicilor, la Spitalul Arcadia din Iaşi unde este colaborator şi la Societatea de Obstetrică şi Ginecologie.

„Colegiul Medicilor din România a luat act, în cursul zilei de astăzi, de o sesizare referitoare la declaraţiile publice formulate de un medic din specialitatea obstetrică-ginecologie, privind posibile probleme apărute în timpul sarcinii sau ulterior naşterii, în cazul în care sarcina a fost concepută în perioada de post. În acest context, Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informaţie sau afirmaţie care nu are la bază dovezi ştiinţifice solide şi nu este susţinută de studii validate de comunitatea medicală, în special de cea din specialitatea vizată”, au transmis, joi, oficialii Colegiulu Medicilor, într-o postare pe Facebook.

Aceştia reafirmă importanţa respectării principiilor medicinei bazate pe dovezi şi a responsabilităţii profesionale în comunicarea publică a medicilor, în vederea protejării interesului pacienţilor şi menţinerii încrederii în actul medical şi în profesia medicală.

„Libertatea de exprimare în spaţiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătăţii. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecinţe directe asupra deciziilor pacienţilor şi asupra încrederii în sistemul de sănătate. De aceea, orice afirmaţie a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi ştiinţifice solide şi aliniată la ghidurile şi practicile validate la nivel internaţional. Colegiul Medicilor din România va susţine constant aceste principii şi va acţiona ori de câte ori acestea sunt încălcate”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Biroul executiv al CMR va trimite sesizarea către Colegiul Medicilor Iaşi în acest caz, colegiu teritorial unde medicul este înregistrat.

