Medic legist: „Se moare de COVID”. De ce este diferită această boală de celelalte pandemii virale

Pacienții care au murit din cauza COVID aveau multă apă în plămâni și multe cheaguri pe vasele mici de sânge, spune medicul legist Cristian Stan. El a demontat mitul că „nu se moare de COVID”, ci de alte boli pe care le aveau pacienții și a explicat cum cedează organele din cauza infecției.

„Pacienții decedați, care au fost autopsiați, după infecția pulmonară cu virusul SARS CoV2 aveau și o suprainfecție bacteriană. Această infecție scade dramatic capacitatea imună a plămânilor și atunci orice bacterie se grefează pe plămâni și apar focare bronhopneumonice. Dar din punctul de vedere al evoluției pneumoniilor virale, cam aceasta este regula”, a spus medicul.

Pacienții COVID decedați aveau „edem pulmonar foarte hidrofil, multă apă în plămâni, existau tromboze pulmonare aproape în toate stadiile de evoluție ale bolii - vase mici de sânge cu cheaguri. Efectul acestor cheaguri, mai ales în faza incipientă a bolii, este că practic opresc ajungerea sângelui șa țesutul pulmonar dependent de cheagul respectiv. Astfel, pe de o parte, se accentuează inflamația locală și pe de altă parte scade oxigenarea sângelui”, a adăugat el.

„Există niște cazuri particulare în boala COVID-19, așa numitele „hipoxii tacute” sau „hipoxia fericită”, în care pacientul are o scădere a oxigenului în sânge, dar el nu are o lipsă de aer, care ar trebui să apară când scade concentrația de oxigen. Există mai multe teorii. Una din ele spune că dacă nu crește și dioxidul de carbon în sânge, practic centrii cerebrali nu reacționează”, a explicat medicul legist.

„Ideea este că boala COVID-19, din ce am văzut și am citit, se deosebește de celelalte pandemii virale prin câteva caracteristici. Una dintre ele este aceea că nu are evoluție liniară, are o evoluție fie cu căderea bruscă a stării de sănătate, fie în doi timpi, fie o evoluție aparent pozitivă dar cu fenomene de coagulare care determină niște efecte de tip infarcte – miocardic, cerebral, renal sau alte tipuri de obstrucții vasculare care deteriorează dintr-o dată și neașteptat starea de sănătate. De asta este cumva o boală foarte înșelătoare. După mine, asta este cea mai importantă caracteristică.

Există și afectare hepatică, dar nu este atât de frecventă. Există afectare cerebrală, există cazuri de encefalită, encefalopatii care au fost comunicate în revistele internaționale, există tulburări neurologice – pierderea mirosului, pierderea gustului, pierderea echilibrului sau alte tipuri de tulburări neurologice, chiar și psihiatrice, care pot fi explicate prin invadarea creierului de către virus sau pot exista și explicații legate de această obstrucție a vaselor cerebrale mici de către acești trombi care apar în încă din etapele incipiente ale bolii”, a mai spus Cristian Stan.

Medicul Adrian Marinescu a explicat, la rândul său, că aceste microtromboze ajung peste tot.

„Este evident în momentul acesta că modificările de la nivelul coagulării apar indiferent de formă, cu atât mai mult dacă sunt forme medii și severe. Putem avea practic afectarea oricărui organ”, a spus el.

Cristian Stan a explicat și că „se moare de COVID”, în condițiile în care au fost voci care susțineau că decesele pacienților infectați nu au fost cauzate de virus, ci de bolile pe care le aveau deja.

„Infecția e cea care determină ca pacientul să ajungă în statusul de prăbușire a imunității și bineînțeles că toate fenomenele septice ulterioare sau insuficiența multiorganică sau sindromul inflamator sistemic sunt determinate de această infecție virală. E adevărat că marea majoritate poate mor de o insuficiență a organelor, care este mixtă, septică și inflamatorie, dar boala virală este cea care creează premisele acestor complicații. Este evident din punct de vedere științific”, a spus el.

