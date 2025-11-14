Live TV

Medic român ATI, din Germania, despre cazul fetiței moarte la dentist: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului”

Data publicării:
Dentist
Foto: Profimedia
Din articol
„Niciodată nu aș face anestezie pediatrică în afara spitalului” „Am văzut cât de repede se schimbă lucrurile”

Un medic român specializat în terapie intensivă şi care profesează în Germania afirmă, referindu-se la cazul fetiţei de doi ani moarte într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că, acesta nu este „un accident românesc” şi că se poate întâmpla în orice sistem de sănătate avansat.

Iuliu Torje spune că, în calitate de medic, nu ar administra niciodată anestezic unui copil în afara spitalului, iar ca părinte nu ar accepta niciodată ca propriul său copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital explicând că, în cazul copiilor, mai ales al celor mici, pot apărea complicaţii bruşte, care în lipsa unei reacţii rapide şi care să aibă loc într-o secţie ATI, pot duce la deces, pentru că cei mici nu au resurse pentru a lupta cu ce li se întâmplă, informează News.ro.

„Am fost întrebat ce părere am despre tragedia din România Răspunsul meu este unul greu, dar sincer. În primul rând, astfel de evenimente nu sunt „accidente româneşti”. Din păcate, ele se întâmplă peste tot în lume.. în ţări foarte dezvoltate, în sisteme medicale solide”, scrie Iuliu Torje, medic român stabilit în Germania, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Niciodată nu aș face anestezie pediatrică în afara spitalului”

Doctorul, care are supraspecializare în terapie intensivă, explică faptul că, indiferent de continent, evenimente precum cel al cărei victimă a fost fetiţa de doi ani din Bucureşti au câteva elemente comune, respectiv: un copil mic, o vârstă cu risc fiziologic extrem de ridicat, faptul că sedarea sau anestezia se face „în afara mediului complet echipat”, apariţia unei complicaţii bruşte precum laringospasm, apnee, aspirare sar şi faptul că infrastructura locală nu permite un răspuns suficient de rapid, iar copilul nu are timp să „aştepte” resursele care lipsesc.

„Iar în multe astfel de situaţii, anestezistul fie este ieşit din rutina clinică pediatrică, fie nu deţine competenţe reale în anestezia copilului mic, un factor major în contextul reacţiilor fulgerătoare specifice acestei vârste. Aceste tragedii seamănă între ele în mecanism, nu în vinovăţii. Iar tocmai asta le face atât de dureroase şi atât de greu de acceptat. Dar, dacă mă întrebaţi pe mine, personal, ca medic şi ca părinte, poziţia mea este categorică. Eu, personal, nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului. Niciodată” adaugă medicul.

El subliniază că are această opinie tocmai pentru că a avut „nenorocul profesional” de a face proceduri extrem de complicate, precum introducerea de canule ECMO (Oxigenarea prin membrană extracorporală) unor copii chiar mai mici de doi ani.

„Am văzut cât de repede se schimbă lucrurile”

„Am văzut cât de repede se schimbă lucrurile. Am văzut cât de puţine secunde ai la dispoziţie. Şi am văzut cât de mult contează unde eşti în momentul zero. În pediatrie, mediul este parte din tratament. Nu este un detaliu. Nu este o preferinţă. Este un element vital”; explică Iuliu Torje.

Acesta subliniază că, în calitate de părinte, opinia sa este „şi mai tranşantă”.

„Nu aş accepta niciodată ca propriul meu copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital, în afara unei secţii de anestezie pediatrică, în afara accesului imediat la terapie intensivă pediatrică. De ce? Pentru că ştiu din practică, că fiziologia unui copil mic nu iartă întârzierile. Şi ştiu că atunci când apare complicaţia, diferenţa dintre spital şi un cabinet nu e una „administrativă”, este una de viaţă şi de moarte”, explică Torje, subliniind că, atunci când este vorba despre un copil mic, „aproape sigur” nu este suficient.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
4
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
maneliști căcați
5
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
copil cu perfuzie in mana, la spital
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în...
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost...
primaria capitalei
Garda Naţională de Mediu: Primăria Capitalei nu respectă măsurile de...
Screenshot 2025-11-14 at 12.29.37
Febra sărbătorilor: primăriile cumpără decorațiuni și artificii de...
Ultimele știri
Bărbat arestat la domiciliu pentru mai multe fapte de agresiune sexuală. Pipăia femei lângă care se aşeza în autobuz
Cel mai cunoscut YouTuber din Rusia a fost condamnat la închisoare. Jurnalistul a condamnat războiul și a fugit din țară
Nicolas Maduro îl îndeamnă pe Donald Trump să nu împingă SUA într-un „război etern”: „Gata cu Afganistanul. Trăiască pacea”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie
luptator isis
SUA au desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia drept organizaţii teroriste. Una dintre ele e acuzată de violențe politice
Gin spritz
Cea mai înaltă instanță europeană a decis: Dacă se cheamă „Gin”, atunci neapărat trebuie să conțină alcool
copil stomatologie s3
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată
profimedia-1004238930
Merz nu mai vrea tineri ucraineni care fug de recrutarea militară în Germania. Cererea pe care a făcut-o către Zelenski
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Atacantul bosniac care a jucat în România, verdict înaintea meciului decisiv de la Zenica: „E...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Când avem nevoie de cadastru și intabulare? Sfaturile avocatului
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA