Un medic din Craiova este cercetat penal pentru trafic de persoane, după ce ar fi obligat o femeie să facă curățenie în locuința sa și în casele membrilor familiei.

Potrivit anchetatorilor, medicul își trata pacienții la domiciliu. În rândul acestora se afla și o femeie care i-ar fi spus încă de la început că nu își permite să plătească ședințele de terapie. Procurorii susțin că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea ei și ar fi obligat-o să presteze muncă în locuința sa.

Ancheta arată că femeia ar fi fost trimisă să facă curățenie și în casele apropiaților medicului. După ce anchetatorii au aflat de situație, au făcut descinderi la locuința bărbatului, unde au ridicat mai multe probe.

Cercetările continuă pentru a se stabili ce măsuri vor fi dispuse împotriva medicului vizat în acest dosar.

Editor : Ș.A.