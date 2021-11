Medic: Va fi dezastru dacă noua variantă de coronavirus va fi declarată "de îngrijorare". Am văzut cum se păcălește sistemul la noi

Dacă OMS va constata că noua variantă super-mutantă de coronavirus depistată în Africa de Sud este una "de îngrijorare", nu doar "de interes", va fi un dezastru, deoarece cele mai afectate vor fi țările unde oamenii nu se vaccinează sau nu respectă regulile, așa cum se întâmplă în România, a declarat, vineri, la Digi24 medicul Emilian Imbri.

"Ne putem aștepta să nu fie doar un virus de preocupare, ci de îngrijorare și atunci va fi un dezastru. Am văzut cum la noi sunt ignorate măsurile și găsim bucurie în a păcăli sistemul de sănătate în primul rând de a nu respecta aceste măsuri.

Dacă noul ministru de la Sănătate – care are experiență - are curajul să propună și să instituite măsuri pe care alte țări le-au luat deja, vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa.

Doamne-ajută că nu am fost noi țara în care a apărut această tulpină, că eram de pomina lumii. Am văzut că mutația apare unde nu e vaccin sau unde nu se respectă măsurile. Din păcate, Africa nu are vaccin.

Noi avem foarte multe vaccinuri, dar nu ne vaccinăm, că noi avem niște teorii, dar trebuie să știm că sănătatea populației e mai presus de cea a unui individ. Fiecare, păstrându-și sănătatea, contribuie la păstrarea restului populației.

Mi-e teamă de ce ar putea genera acest virus.

Prevăd că următorul tip de virus o să aibă 40-50 de mutații, poate chiar mai multe și atunci să vezi dacă poți ține ritmul, să faci vaccinuri ca să ne poată proteja.

Trebuie să ținem cont că singură formă e prevenția și că singură metodă de prevenție e să te ferești", a declarat la Digi24 expertul în sănătate Emilian Imbri,

Experți ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) se întâlnesc vineri cu oficiali sud-africani din domeniul sănătății pentru a evalua evoluția situației din această țară, după ce oamenii de știință au anunțat că au depistat o variantă super-mutantă de coronavirus, denumită B.1.1.529, care ar putea eluda răspunsul imunitar, relatează BBC.

Noua tulpină, care a fost identificată marți, prezintă "un număr extrem de mare" de mutații, iar proteina spike arată diferit de versiunea luată în considerare atunci când au fost concepute vaccinurile. Cele mai recente date, prezentate joi de oamenii de știință sud-africani, au arătat că varianta pare să fie, totodată, și mai transmisibilă.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că "monitorizează îndeaproape" varianta raportată și este așteptată vineri o reuniune tehnică pentru a stabili dacă B.1.1.529 ar trebui să fie desemnată drept variantă de "interes" sau de "îngrijorare", scrie, la rândul său, The Guardian.

