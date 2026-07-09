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Video Medicamentele interzise în multe dintre destinațiile de vacanță. Ce nu ar trebui să conțină trusa medicală de concediu

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Unele pastile, care se pot cumpăra fără rețetă la noi, în altă țară pot fi interzise. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Atenție ce medicamente luați când călătoriți în străinătate. Unele pastile, care se pot cumpăra fără rețetă la noi, în altă țară pot fi interzise. Spre exemplu, state ca Franța, Spania sau Norvegia interzic metamizolul sodic, în timp ce codeina sau tramadolul pot ridica probleme serioase în Emiratele Arabe Unite sau Grecia. Autoritățile ne recomandă să verificăm regulile înainte să pornim la drum.

La un loc cu hainele și cosmeticele, mulți români își pun în bagaj și trusa medicală de concediu. Analgezice, medicamente pentru răceală, alergii sau probleme digestive ajung aproape automat în gențile de voiaj. Farmaciștii spun, însă, că transportarea unor substanțe considerate banale în România, poate ridica probleme serioase în alte state.

„Printre exemplele date de autorități se numără medicamentele cu codeină sau tramadol, interzise în Emiratele Arabe Unite și Grecia, pseudoefedrina - interzisă în Japonia ori furazolidona - interzisă în Liban, Filipine și Coreea de Sud”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

În Serbia, de pildă, există restricții inclusiv pentru acidul acetilsalicilic, iar metamizolul sodic, un antitermic puternic, este interzis în mai multe state, printre care se numără Franța, Spania, Norvegia sau Statele Unite ale Americii.

„Trebuie să nu exagerăm. E bine să avem cu noi niște lucruri esențiale, doar că trebuie să avem grijă să nu luăm nici prea multe. Ar trebui să ne luăm, în primul rând, și după sezon, pentru că sunt și afecțiuni tipice pentru sezon și sfatul meu este mereu să ne gândim la afecțiuni din cap până în picioare”, recomadă Anda Vija, farmacist.

Specialiștii recomandă ca, înainte de a porni la drum, să fie verificată lista substanțelor restricționate din țara de destinație. Pentru tratamente prescrise de medic, vameșii pot cere inclusiv documente justificative.

„Când plec undeva, iau de obicei de durere de cap. De exemplu, altitudinea îmi dăunează”, spune un tânăr.

„Ceva analgezic, atât. De răceală și durere. Astea sunt cele mai comune și cu care poți să circuli în siguranță cât de cât”, e de părere o doamnă.

Informațiile esențiale și alertele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea „Condiții de călătorie”.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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