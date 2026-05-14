Live TV

Exclusiv Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex, copilul găsit ieri în pădure

Data actualizării: Data publicării:
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Foto Digi24

Alex, copilul de 5 ani găsit ieri în pădure după ce dispăruse de lângă tatăl său, este internat în spital, iar starea lui este stabilă, a spus la Digi24 Ioana Mătăcuță Bogdan, medic primar la Spitalul de Pediatrie din Sibiu.

„Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, mai ales în aceste momente în care cu toții practic suntem bucuroși. Acest copilaș a fost găsit bine. Este actualmente internat în secția noastră de pediatrie, este afebril, arestare generală bună, este echilibrat hemodinamic și respirator, se alimentează eficient, e cooperat cu personalul medical”, a spus Bogdan.

„Eu cred că vom vorbi despre o reușită din acest punct de vedere. În continuare va rămâne spitalizat la noi pe secție se continuă supravegherea medicală, primește tratament de specialitate și suntem optimiști în ceea ce privește starea lui”, a adăugat ea.

Medicul nu a dezvăluit diagnosticul copilului, din motive de confidențialitate.

„Va mai rămâne câteva zile la noi. Continuăm supravegherea, continuăm tratamentul, să ne asigurăm că Alexandru se va întoarce cu bine la familia lui”, a mai spus ea.

Luni, Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept "Ruscă", a plecat într-o direcţie necunoscută fără a mai reveni.

Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul orei 18.00.

Marţi, în acţiunile de căutare au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine.

IPJ Sibiu preciza că a fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 km², prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din extravilanul localităţii.

De asemenea, echipele din teren au avut sprijin aerian din partea IGAv.

„Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia", au precizat, marţi, poliţiştii.

Miercuri, căutările au fost reluate cu aceleaşi forţe implicate. Copilul  a fost găsit cu ajutorul camerei de termoviziune din elicopter. Salvatorii au ajuns curând la el și l-au adus la loc sigur, unde s-a reunit cu părinții săi, iar apoi a fost dus la spital.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
contor de gaze
Nouă persoane reținute de procurori într-un dosar privind blocarea contoarelor de gaz pentru consumuri mai mici
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
copil_cautat_sibiu
Momentul în care copilul dispărut în Sibiu a fost găsit: „L-am văzut într-un luminiș, iar el ne-a făcut cu mâna”
ambulanta SMURD
Zeci de persoane s-au simţit rău după ce au participat la nunta fiului unui fost comisar de poliție, în Iaşi. Zece au fost spitalizate
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, reţinute pentru luare de mită. Ce au găsit anchetatorii la percheziţii
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului...
meteo vreme schimbatoare poaie soare shutterstock_64188502
Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină...
militari americani
Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi...
Ultimele știri
Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor
Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”
Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Fanatik.ro
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reguli dure pe plajele preferate de români. Greșeala banală care poate aduce amenzi de până la 60.000 de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Michelle Rodriguez, apariție spectaculoasă în Antibes. „Letty” din „Fast and Furious”, în costum de baie la...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Urs surprins în curtea Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”. A fost capturat într-o cuşcă specială și...
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...