Alex, copilul de 5 ani găsit ieri în pădure după ce dispăruse de lângă tatăl său, este internat în spital, iar starea lui este stabilă, a spus la Digi24 Ioana Mătăcuță Bogdan, medic primar la Spitalul de Pediatrie din Sibiu.

„Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, mai ales în aceste momente în care cu toții practic suntem bucuroși. Acest copilaș a fost găsit bine. Este actualmente internat în secția noastră de pediatrie, este afebril, arestare generală bună, este echilibrat hemodinamic și respirator, se alimentează eficient, e cooperat cu personalul medical”, a spus Bogdan.

„Eu cred că vom vorbi despre o reușită din acest punct de vedere. În continuare va rămâne spitalizat la noi pe secție se continuă supravegherea medicală, primește tratament de specialitate și suntem optimiști în ceea ce privește starea lui”, a adăugat ea.

Medicul nu a dezvăluit diagnosticul copilului, din motive de confidențialitate.

„Va mai rămâne câteva zile la noi. Continuăm supravegherea, continuăm tratamentul, să ne asigurăm că Alexandru se va întoarce cu bine la familia lui”, a mai spus ea.

Luni, Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept "Ruscă", a plecat într-o direcţie necunoscută fără a mai reveni.

Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul orei 18.00.

Marţi, în acţiunile de căutare au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine.

IPJ Sibiu preciza că a fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 km², prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din extravilanul localităţii.

De asemenea, echipele din teren au avut sprijin aerian din partea IGAv.

„Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia", au precizat, marţi, poliţiştii.

Miercuri, căutările au fost reluate cu aceleaşi forţe implicate. Copilul a fost găsit cu ajutorul camerei de termoviziune din elicopter. Salvatorii au ajuns curând la el și l-au adus la loc sigur, unde s-a reunit cu părinții săi, iar apoi a fost dus la spital.

