Medicii legiști au stabilit din ce cauză a murit tânăra de 19 ani, la o săptămână după ce a născut la maternitatea din Brașov

Tinerei i s-a făcut rău cu puțin timp înainte de a fo externată.

Femeia de 19 ani care a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecţie bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările în care a survenit decesul. Femeia, mamă a doi copii, a ajuns de la Maternitate la Spitalul de Urgenţă în şoc toxico-septic.

„În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit infecţia bacteriană drept cauză a decesului. În prezent, se efectuează cercetări penale in rem cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă”, au declarat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, care anchetează împrejurările în care tânăra de 19 ani a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la câteva zile după ce a născut pe cale naturală, la Maternitatea Braşov, relatează News.ro.

Conform anchetatorilor, ea a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov în 29 iulie, fiind în şoc toxico-septic. Ea a murit în spital la data de 1 august.

Tânăra a născut al doilea copil, pe cale naturală, asistată de medic, iar după naştere nu părea să aibă probleme de sănătate. Câteva zile mai târziu, i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge, iar mâinile şi picioarele i s-au învineţit, analizele făcute în Maternitate indicând modificări grave ale sistemului de coagulare şi o saturaţie scăzută a oxigenului. Ea a fost transferată de la Maternitatea Braşov la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde nu a mai putut fi salvată. Femeia mai avea acasă un copil de un an, iar nou-născutul este sănătos.

Editor : Liviu Cojan

