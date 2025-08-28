Medicii specialiști amenință cu suspendarea acordării serviciilor gratuite pentru pacienți: „Guvernul condamnă ambulatoriul clinic”

Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) alături de Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) își exprimă într-un comunicat „profunda indignare” față de intenția Guvernului de a nu respecta angajamentele asumate public în ceea ce privește creșterea valorii punctului per serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate, ca măsură obligatorie de reformă în sistemul medical.

Deși premierul Bolojan, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății precum și CNAS au anunțat în mod repetat majorarea valorii punctului (6,5 lei din august 2025, 8 lei din ianuarie 2026), măsură deja amânată pentru data de 1 octombrie, „asistăm astăzi la o nouă tergiversare pentru anul 2026, respectiv 2027 și la o încălcare flagrantă a încrederii medicilor și pacienților în aceștia”, transmit medicii specialiști.

„Subfinanțarea ambulatoriului înseamnă desconsiderarea muncii medicilor specialiști, ignorarea nevoilor pacienților și condamnarea la stagnare sau chiar destabilizarea celei mai eficiente componente a sistemului medical”, se arată în comunicat.

„Ambulatoriul clinic de specialitate este singura alternativă sustenabilă pentru reducerea presiunii asupra spitalelor, oferind servicii medicale de înalt profesionalism dar cu raport cost-eficientă superior spitalizărilor de zi si continue. În loc să-l consolideze, Guvernul alege să-l slăbească.

Solicitările noastre sunt clare:

- Respectarea promisiunii de creștere a valorii punctului;

- Buget corespunzător pentru ambulatoriul clinic de specialitate;

- O strategie transparentă și predictibilă pentru finanțarea cabinetelor independente.

Dacă aceste solicitări nu vor fi îndeplinite urgent, PMSPI și APMA iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parțială sau totală a activității în contract cu CNAS. Pacienții si medicii deopotrivă au nevoie de soluții, nu de vorbe goale”, transmit medicii specialiști.

Editor : Liviu Cojan