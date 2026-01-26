Live TV

Medicii veterinari protestează, astăzi, în Piaţa Victoriei, faţă de reducerea finanţării serviciilor sanitar-veterinare

Data actualizării: Data publicării:
ID99795_INQUAM_Photos_George_Calin
Fotografie cu caracter ilustrativ. Protest organizat de colegiul medicilor veterinari, în fața Guvernului, în București, 2 noiembrie 2018. Inquam Photos / George Călin

Medicii veterinari protestează, luni, în Piaţa Victoriei, acuzând reducerea finanţării şi lipsa consultării profesionale în domeniul sanitar-veterinar, a anunţat Colegiul Medicilor Veterinari (CMV).

Printre principalele revendicări se află adoptarea OUG 89/2025, care s-a făcut fără avizul consultativ al CMV, deşi legislaţia în vigoare prevede acest lucru, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.

Colegiul Medicilor Veterinari are atribuţia de a da aviz consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările şi normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specifice veterinare, menţionează sursa citată.

Reprezentanţii profesiei reclamă, de asemenea, lipsa respectării principiilor de transparenţă decizională, arătând că proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice cu o zi înainte de adoptare. „Adoptarea s-a făcut fără respectarea prevederilor privind transparenţa decizională în administraţia publică”, afirmă organizatorii protestului.

Medicii veterinari mai susţin că nu a fost realizată evaluarea impactului economic asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum prevede legislaţia. În acest context, aceştia arată că iniţiatorul actului normativ avea obligaţia de a publica rezultatele Testului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic”.

Un alt motiv invocat vizează afectarea contractelor de concesiune aflate în derulare. Potrivit sursei citate, oferta financiară face parte integrantă din contractele semnate pe o durată de patru ani, iar „contractele de concesiune încheiate şi valabile reprezintă legea părţilor”. La momentul adoptării măsurilor contestate, erau în derulare peste două mii patru sute de contracte de concesiune.

Totodată, protestatarii afirmă că statul are obligaţia de a sprijini activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor transmisibile de la animale la om. Statul trebuie să asigure cadrul instituţional şi juridic, resursele financiare şi baza tehnico-materială necesare pentru desfăşurarea activităţilor sanitar-veterinare, susţin aceştia.

Medicii veterinari acuză şi lipsa justificării urgenţei pentru adoptarea măsurilor care au condus la diminuarea cu 50% a sumei acordate unităţilor medicale veterinare care derulează activităţi din programul strategic naţional. Potrivit acestora, „reducerea unilaterală a finanţării face imposibilă exercitarea efectivă a activităţii economice concesionate şi goleşte de conţinut dreptul recunoscut prin lege”.

Conform sursei citate, diminuarea finanţării va avea un impact economic, social şi profesional major. Medicii veterinari avertizează că măsura va reduce atractivitatea participării la licitaţiile publice, va descuraja instalarea medicilor tineri în mediul rural şi va duce la disponibilizări în rândul personalului sanitar-veterinar. „Va fi încurajată munca fără contracte individuale, întrucât din suma de 5.000 de lei brută şi impozabilă nu se poate asigura nici măcar un salariu de 3.000 de lei net/lună”, susţin aceştia.

Totodată, proprietarii animalelor nu vor mai beneficia de serviciile prompte şi de calitate ale medicilor veterinari, întrucât numărul acestora va fi redus, iar distanţele de deplasare vor fi foarte mari şi prin urmare şi costurile suportate de proprietarii animalelor vor creşte, se mai arată în document.

De asemenea, protestatarii avertizează că proprietarii de animale vor avea acces limitat la servicii veterinare, iar numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare fără contract va creşte. În acest context, animalele nu vor mai fi testate şi vaccinate corespunzător, existând riscul transmiterii bolilor la om şi al apariţiei unor cazuri grave.

Numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare libere de contract (în număr de 370 din cele 2.803 la această dată) va creşte şi animalele din gospodăriile populaţiei nu vor mai fi testate pentru boli cu impact asupra sănătăţii publice sau comerţului cum ar fi tuberculoza, bruceloza, leucoza,etc. animalele nu vor mai fi vaccinate contra antraxului sau rabiei existând riscul transmiterii la om şi apariţia cazurilor de moarte la oameni”, se precizează în comunicat.

Medicii veterinari mai arată că animalele nu vor mai fi identificate şi înregistrate în termenele prevăzute de legislaţie, ceea ce va afecta acordarea subvenţiilor şi activitatea gospodăriilor ţărăneşti. Totodată, aceştia avertizează asupra riscului apariţiei unor focare de boli majore, care ar putea conduce la restricţii privind exporturile.

Protestul este organizat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
ciprian ciucu
3
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
4
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Iarnă, Murmansk
5
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Digi Sport
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sindicalisti bns protesteaza in pta victoriei
Sindicaliştii BNS au protestat în stradă față de măsurile de austeritate. Ce promisiune au primit
pisici curioase
„Sigur că mă deranjează”. Pisicile fără stăpân s-au înmulțit alarmant în toate orașele țării. Românii s-au împărțit în două tabere
adfgvdfv
Mii de sindicalişti au protestat în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate. „Uniţi negociem, separat implorăm”
colaj foto protest studenti in pta victoriei
Studenții au ieșit în stradă pentru că guvernul vrea să le scadă bursele. „Mă mai întrebi de ce vreau să plec din ţară?”
romsilva inquam
Silvicultorii, feroviarii şi rezerviştii militari protestează azi în Piaţa Victoriei
Recomandările redacţiei
radu marinescu
Ministrul Justiției explică de ce afaceristul turc a primit permisie...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Cele mai grele cinci funcții de conducere de la Bruxelles: cine sunt...
Locul crimei din Cenei
Prima reacție a ministrului Justiției după crima din Cenei. El anunță...
Gas pipeline with Russian flag.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de...
Ultimele știri
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de ședința tensionată a Coaliției. Banii țării, în discuție
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin
Nemulțumiri în rândul pacienților legate de prima zi neplătită din concediile medicale. Au loc discuții la Ministerul Sănătății
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Ce a pățit, de fapt, Sorana Cîrstea la meciul cu Osaka din Australia. Anunțul e surprinzător: ”Mi s-a...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...