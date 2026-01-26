Medicii veterinari protestează, astăzi, în Piaţa Victoriei, faţă de reducerea finanţării serviciilor sanitar-veterinare

Medicii veterinari protestează, luni, în Piaţa Victoriei, acuzând reducerea finanţării şi lipsa consultării profesionale în domeniul sanitar-veterinar, a anunţat Colegiul Medicilor Veterinari (CMV).

Printre principalele revendicări se află adoptarea OUG 89/2025, care s-a făcut fără avizul consultativ al CMV, deşi legislaţia în vigoare prevede acest lucru, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.

Colegiul Medicilor Veterinari are atribuţia de a da aviz consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările şi normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specifice veterinare, menţionează sursa citată.

Reprezentanţii profesiei reclamă, de asemenea, lipsa respectării principiilor de transparenţă decizională, arătând că proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice cu o zi înainte de adoptare. „Adoptarea s-a făcut fără respectarea prevederilor privind transparenţa decizională în administraţia publică”, afirmă organizatorii protestului.

Medicii veterinari mai susţin că nu a fost realizată evaluarea impactului economic asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum prevede legislaţia. În acest context, aceştia arată că „iniţiatorul actului normativ avea obligaţia de a publica rezultatele Testului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic”.

Un alt motiv invocat vizează afectarea contractelor de concesiune aflate în derulare. Potrivit sursei citate, oferta financiară face parte integrantă din contractele semnate pe o durată de patru ani, iar „contractele de concesiune încheiate şi valabile reprezintă legea părţilor”. La momentul adoptării măsurilor contestate, erau în derulare peste două mii patru sute de contracte de concesiune.

Totodată, protestatarii afirmă că statul are obligaţia de a sprijini activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor transmisibile de la animale la om. Statul trebuie să asigure cadrul instituţional şi juridic, resursele financiare şi baza tehnico-materială necesare pentru desfăşurarea activităţilor sanitar-veterinare, susţin aceştia.

Medicii veterinari acuză şi lipsa justificării urgenţei pentru adoptarea măsurilor care au condus la diminuarea cu 50% a sumei acordate unităţilor medicale veterinare care derulează activităţi din programul strategic naţional. Potrivit acestora, „reducerea unilaterală a finanţării face imposibilă exercitarea efectivă a activităţii economice concesionate şi goleşte de conţinut dreptul recunoscut prin lege”.

Conform sursei citate, diminuarea finanţării va avea un impact economic, social şi profesional major. Medicii veterinari avertizează că măsura va reduce atractivitatea participării la licitaţiile publice, va descuraja instalarea medicilor tineri în mediul rural şi va duce la disponibilizări în rândul personalului sanitar-veterinar. „Va fi încurajată munca fără contracte individuale, întrucât din suma de 5.000 de lei brută şi impozabilă nu se poate asigura nici măcar un salariu de 3.000 de lei net/lună”, susţin aceştia.

Totodată, proprietarii animalelor nu vor mai beneficia de serviciile prompte şi de calitate ale medicilor veterinari, întrucât numărul acestora va fi redus, iar distanţele de deplasare vor fi foarte mari şi prin urmare şi costurile suportate de proprietarii animalelor vor creşte, se mai arată în document.

De asemenea, protestatarii avertizează că proprietarii de animale vor avea acces limitat la servicii veterinare, iar numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare fără contract va creşte. În acest context, animalele nu vor mai fi testate şi vaccinate corespunzător, existând riscul transmiterii bolilor la om şi al apariţiei unor cazuri grave.

„Numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare libere de contract (în număr de 370 din cele 2.803 la această dată) va creşte şi animalele din gospodăriile populaţiei nu vor mai fi testate pentru boli cu impact asupra sănătăţii publice sau comerţului cum ar fi tuberculoza, bruceloza, leucoza,etc. animalele nu vor mai fi vaccinate contra antraxului sau rabiei existând riscul transmiterii la om şi apariţia cazurilor de moarte la oameni”, se precizează în comunicat.

Medicii veterinari mai arată că animalele nu vor mai fi identificate şi înregistrate în termenele prevăzute de legislaţie, ceea ce va afecta acordarea subvenţiilor şi activitatea gospodăriilor ţărăneşti. Totodată, aceştia avertizează asupra riscului apariţiei unor focare de boli majore, care ar putea conduce la restricţii privind exporturile.

Protestul este organizat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Editor : Ș.R.