Medicul anestezist Iuliu Torje, despre moartea tânărului de la Buzău: Pretenția ca ministrul să „ancheteze” orice deces e stupidă

Iuliu Torje
Foto: Facebook Iuliu Torje
O complicație cunoscută Cazul de la Buzău

Medicul anestezist Iuliu Torje, care profeseză în Germania, afirmă că decesul tânărului de 25 de ani în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a survenit din cauza unui tromboembolism pulmonar, o complicaţie posttraumatică severă şi nu poate fi transformat într-un subiect de speculaţie politică sau acuzaţii de „muşamalizare”.

„Această pretenţie ca ministrul să «ancheteze» orice deces este periculos de stupidă”, crede medicul, precizând că există proceduri clare de verificare a evoluţiei unui pacient, iar ministrul Sănătăţii, Corpul de Control sau Inspecţia Sanitară nu fac parte din acestea, scrie News.ro.

„Sistemul sanitar românesc are disfuncţionalităţi structurale majore. Da, există probleme cronice de organizare, finanţare, resursă umană şi management. Da, criticarea lor este legitimă, dar ceea ce vedem acum este isterie ignorantă ambalată politic”, a afirmat medicul anestezist Iuliu Torje, care profeseză în Germania, referindu-se la decesul tânărului de 25 de ani în Spitalul Buzău, în urma unui accident rutier.

O complicație cunoscută

Potrivit medicului, tromboembolismul pulmonar este o complicaţie cunoscută în cazul pacienţilor politraumatizaţi, chiar şi în condiţiile respectării protocoalelor medicale, iar apariţia sa nu echivalează automat cu o eroare medicală sau cu un caz de malpraxis: „Asta înseamnă un lanţ fiziopatologic complex, multifactorial, în care evoluţia clinică nu este nici predictibilă, nici controlabilă politic. Nu este o infecţie nosocomială ascunsă sub preş, nu este o eroare administrativă evidentă, nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook”.

Totodată, medicul subliniază că solicitările ca ministrul Sănătăţii să „ancheteze” fiecare deces din spitale sunt lipsite de fundament medical şi juridic.

„Ministerul Sănătăţii nu are competenţă asupra evoluţiei biologice a unui pacient şi nici asupra mecanismelor fiziopatologice care pot duce la complicaţii severe, precum tromboembolismul pulmonar”, a arătat Torje.

Acesta mai precizează că evaluarea unor astfel de cazuri se face prin proceduri medicale şi legale clare, audit clinic, expertize medico-legale şi analize de specialitate şi nu prin declaraţii publice sau presiune politică.

„Ce anume ar trebui să investigheze ministrul Sănătăţii? Ce competenţă are ministrul asupra evoluţiei biologice a unui pacient politraumatizat? Ce exact ar trebui să caute Inspecţia Sanitară sau Corpul de Control? Necroza tisulară? Răspunsul inflamator sistemic? Complicaţiile tromboembolice? Sau poate să modifice retroactiv legile fiziologiei? Această pretenţie ca ministrul să «ancheteze» orice deces este periculos de stupidă, pentru că mută discuţia din zona de protocoale, audit clinic, competenţe legale, într-un circ populist unde orice primat cu funcţie politică se crede expert în medicină. Este prostie agresivă, iar rezultatul se vede: decredibilizarea totală a oricărei discuţii serioase despre sănătate”, a mai transmis medicul.

Cazul de la Buzău

Gabriel, un tânăr în vârstă de 25 de ani, era pasager într-un autoturism condus de un alt tânăr de 20 de ani. Accidentul s-a produs în 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti, după ce maşina s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula din sens opus. În accident au fost rănite mai multe persoane, inclusiv Gabriel, care a suferit o fractură de femur şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, fiind programat pentru operaţie luni.

Potrivit informaţiilor oficiale, starea tânărului s-a deteriorat însă brusc, iar acesta a decedat. Cauzele exacte ale morţii vor fi stabilite în urma necropsiei şi a investigaţiilor medicale.

Zeci de persoane s-au adunat, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru a protesta după decesul tânărului. Protestatarii, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, au cerut explicaţii şi tragerea la răspundere a celor consideraţi responsabili.

