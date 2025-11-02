Melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, cântată în Catedrala Naţională. Bănescu: Face rău Bisericii

O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretată în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse: liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră „o prăbuşire morală”, iar Vasile Bănescu, membru CNA, spune că „face un rău enorm” bisericii, potrivit News.ro. Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel” a cerut autosesizarea instituţiilor abilitate.

Evenimentul controversat a avut loc de Ziua Clerului Militar, sărbătorită la Catedrala Naţională printr-un Te Deum, oficiat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal. La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale, şeful Statului Major, toţi preoţii militari, potrivit Basilica.

„În Catedrala Naţională, între pereţi proaspăt sfinţiţi, copii au cântat un poem de Radu Gyr - poetul care a fost propagandistul Mişcării Legionare, vocea unei ideologii fasciste care a semănat ură şi moarte", a scris Csoma Botond pe Facebook.

„Garda de Fier nu a fost o „mişcare naţională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigaşă. Acum, ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit în catedrală, ascuns sub vocea şi inocenţa copiilor. Asta nu poate fi justificată. Nu este o greşeală, ci o prăbuşire morală, atunci când locul sfânt şi inocenţa devin decorul crimelor trecutului", a scris Csoma Botond.

Conform documentelor CNSAS, Radu Gyr (Demetrescu Ştefan) a fost condamnat în 4 aprilie 1945 pentru crime de dezastrul ţării, eliberat în 6 august 1956 şi rearestat la 19 iulie 1958 pentru activitate legionară.

Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a reacţionat spunând: „cultivarea festivistă în spaţiul ecleziastic a memoriei şi textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face un enorm rău Bisericii".

Biserica „are de apărat nu doar Adevărul răstignit şi azi de ideologii contemporane, ci şi adevărul istoric în virtutea fidelităţii sale faţă de Tradiţia rănită de tot felul de apucături actuale, precum ultranaţionalismul, filetismul, ortodoxismul formalist care îngroapă Ortodoxia sau „suveranismul” smintitor aflat în treabă. Inocentizarea şi justificarea unui text scris de cineva care justifica „purificarea morală a naţiunii” printr-o ideologie extremistă, antisemită şi violentă, degenerată rapid în crimă, chiar dacă textul nu e unul explicit politic, rămâne ultima, deci nu cea mai fericită variantă de strategie apologetică instituţională”, a scris Bănescu pe Facebook.

Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel” a cerut autosesizarea instituţiilor abilitate, în baza OUG 31/2002, după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr.

Editor : M.B.