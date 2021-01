Miniștrii cabinetului Cîțu s-au vaccinat împotriva COVID-19 miercuri dimineață, la Spitalul Militar Central din Capitală. Primii imunizați au fost vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, dar și miniștrii Finanțelor și Internelor, care au făcut declarații la ieșire.

Membrii executivului au fost programați câte patru, la intervale de 20 de minute. Ultimii au intrat la ora 11 și 30 de minute.

Declarațiile membrilor Guvernului după vaccinare

Vaccinarea este singura cale prin care putem să ieșim din logica pandemiei, spune vicepremierul Dan Barna după ce s-a vaccinat.

„Pentru ca România să reintre într-o logică firească și într-o logică de sănătate publică, recomand tuturor să se înscrie și să meargă să se vaccineze. E singura cale prin care putem să ieșim din logica pandemiei. Vaccinul e sigur, vaccinul e necesar”, a spus Dan Barna.

Celălalt vicepremier, Kelemen Hunor, a declarat că prin vaccinare România poate depăși această etapă a pandemiei.

„Încet-încet putem reveni la viața noastră normală, de aceea recomand tuturor să meargă la vaccinare. Nu există niciun pericol. E un vaccin modern, de tip nou”, a mai spus Kelemen Hunor.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat că s-a vaccinat „având un sentiment de încredere în știință, încredere că suntem pe drumul cel bun”.

Vaccinarea este o premisă esenţială pentru revenirea la normalitate şi pentru relansarea economică, a declarat și ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după ce s-a vaccinat anti-Covid.

"Am făcut vaccinul astăzi. A fost uşor, a fost simplu. Nu doare. Vaccinarea este o premisă esenţială pentru revenirea la normalitate şi pentru reluarea activităţii economice şi, în primul rând, pentru relansare economică. Aşadar, vă recomand, vă îndemn: veniţi cu încredere, vaccinaţi-vă!", a spus Nazare.







Premierul Florin Cîțu s-a vaccinat deja anti-COVID sâmbătă, tot la Spitalul Militar.

„Foarte ușoară această vaccinare, nu am simțit nimic. Mă bucur că m-am vaccinat. Văd că mulți români vor să se vaccineze. Rămânem la obiectivul nostru, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie”, a spus premierul.

Potrivit premierului, autorităţile sunt pregătite să asigure în lunile următoare vaccinarea anti-COVID a 150.000 de persoane pe zi, reiterând faptul că ţinta fermă a Guvernului este aceea ca în luna septembrie să existe 10,4 milioane de români imunizaţi.

„Am spus că merge bine campania de vaccinare, dar astăzi avem o confirmare şi de la nivel internaţional. Bloomberg a prezentat nişte date care arată că România este pe locul 18 la nivel global şi pe locul 6 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte această campanie de vaccinare. Sunt mai multe statistici. Aşa cum am spus, pe mine mă interesează foarte mult cum primim dozele, să accelerăm ritmul. Am ajuns treptat de la o medie de 13.000, au fost astăzi 34.000 de vaccinuri făcute, mergem spre 50.000. Noi am spus că putem să ajungem la 150.000 de vaccinuri făcute pe zi, doar să avem dozele”, a declarat Florin Cîţu, marţi, într-un interviu la Europa FM.

