Mercenarul Horațiu Potra scapă de regimul de maximă siguranță. Instanța i-a admis contestația

Horațiu Potra, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că ar fi coordonat un grup paramilitar pregătit să deturneze protestele după anularea alegerilor din 2024, nu va mai fi ținut în regim de maximă siguranță. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au admis contestația depusă de acesta împotriva deciziei luate anterior de administrația penitenciarului, scrie TVR Info.

Instanța a decis schimbarea regimului de detenție

Potrivit deciziei instanței, Potra nu va mai fi încadrat în regim de maximă siguranță în Penitenciarul Rahova, după ce magistrații au analizat contestația depusă de acesta împotriva hotărârii luate de o comisie a penitenciarului.

Anterior, în luna ianuarie, o comisie din penitenciar decisese încadrarea lui Horațiu Potra în regim de maximă siguranță, considerând că acesta trebuie să fie supus unor măsuri de detenție mai restrictive.

Acest regim presupune condiții mai stricte de detenție, inclusiv un număr mai mic de colegi de celulă, restricții suplimentare privind activitățile zilnice și mai puțin timp petrecut în aer liber.

Potra a cerut instanței schimbarea regimului

În timpul procesului, Potra a cerut instanței să îi fie schimbat regimul de detenție și să fie tratat la fel ca celelalte persoane aflate în arest preventiv.

Solicitarea a venit după ce mercenarului i s-a făcut rău în sala de judecată.

Magistrații au admis contestația și au decis ridicarea regimului de maximă siguranță, ceea ce înseamnă că acesta va fi supus unor condiții de detenție mai puțin restrictive.

Potra cere din nou eliberarea din arest

După decizia instanței privind regimul de detenție, Horațiu Potra a formulat o nouă cerere pentru a fi eliberat din arest preventiv. Instanța urmează să analizeze solicitarea în cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Potra este cercetat într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi coordonat un grup paramilitar pregătit să intervină în contextul protestelor declanșate după anularea alegerilor din 2024.

Editor : Ș.A.