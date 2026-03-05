Live TV

Mercenarul Horațiu Potra scapă de regimul de maximă siguranță. Instanța i-a admis contestația

Data actualizării: Data publicării:
Horațiu Potra.
Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Instanța a decis schimbarea regimului de detenție Potra a cerut instanței schimbarea regimului Potra cere din nou eliberarea din arest

Horațiu Potra, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că ar fi coordonat un grup paramilitar pregătit să deturneze protestele după anularea alegerilor din 2024, nu va mai fi ținut în regim de maximă siguranță. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au admis contestația depusă de acesta împotriva deciziei luate anterior de administrația penitenciarului, scrie TVR Info.

Instanța a decis schimbarea regimului de detenție

Potrivit deciziei instanței, Potra nu va mai fi încadrat în regim de maximă siguranță în Penitenciarul Rahova, după ce magistrații au analizat contestația depusă de acesta împotriva hotărârii luate de o comisie a penitenciarului.

Anterior, în luna ianuarie, o comisie din penitenciar decisese încadrarea lui Horațiu Potra în regim de maximă siguranță, considerând că acesta trebuie să fie supus unor măsuri de detenție mai restrictive.

Acest regim presupune condiții mai stricte de detenție, inclusiv un număr mai mic de colegi de celulă, restricții suplimentare privind activitățile zilnice și mai puțin timp petrecut în aer liber.

Potra a cerut instanței schimbarea regimului

În timpul procesului, Potra a cerut instanței să îi fie schimbat regimul de detenție și să fie tratat la fel ca celelalte persoane aflate în arest preventiv.

Solicitarea a venit după ce mercenarului i s-a făcut rău în sala de judecată.

Magistrații au admis contestația și au decis ridicarea regimului de maximă siguranță, ceea ce înseamnă că acesta va fi supus unor condiții de detenție mai puțin restrictive.

Potra cere din nou eliberarea din arest

După decizia instanței privind regimul de detenție, Horațiu Potra a formulat o nouă cerere pentru a fi eliberat din arest preventiv. Instanța urmează să analizeze solicitarea în cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Potra este cercetat într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi coordonat un grup paramilitar pregătit să intervină în contextul protestelor declanșate după anularea alegerilor din 2024.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
girofar al unei masini de politie
Copii bătuți și obligați să cerșească pe străzile Capitalei. Părinții cheltuiau banii pe alcool și jocuri de noroc
potra
Horațiu Potra cere schimbarea regimului de detenție. Care sunt motivele invocate de mercenar
potra georgescu
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt vizați
2025-11-21-6928
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Horațiu Potra.
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu. Decizia e definitivă
Recomandările redacţiei
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan...
medic cu pacient
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de...
Avioane suhoi Su-24
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două...
Donald Trump pleacă de la Davos
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare
Libanul caută membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene, aflați pe teritoriul său, pentru a-i deporta
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Asta este, de fapt, marea greșeală pe care a comis-o Kader Keita! Titi Aur a dat verdictul: „Nu ai voie!”
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii