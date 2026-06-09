Mesaj RO-Alert, după ce un porc mistreţ a fost văzut în Pipera-Voluntari, în zona unei școli

Autorităţile au transmis, marţi după-amiază, un mesaj RO-Alert după ce un porc mistreţ a fost văzut în zona Pipera-Voluntari, lângă Bucureşti. Animalul a fost observat în apropierea unei şcoli private din zonă, reprezentanţii acesteia dând asigurări că toţi elevii şi angajaţii sunt în siguranţă.

„A fost semnalată prezenţa unui porc mistreţ în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae!”, se arată în mesajul RO-Alert transmis, marţi după-amiază, de ISU Bucureşti-Ilfov.

Persoanele sunt sfătuite să evite zona, să rămână în locuinţe şi să încerce să protejeze animalele din gospodărie, fără a se pune în pericol. De asemenea, trecătorii sunt sfătuiţi să păstreze distanţa faţă de animal, să nu încerce să se fotografieze cu acesta sau să îl hrănească.

Reprezentanţii unei şcoli private din zonă au transmis un mesaj părinţilor în care au arătat că un mistreţ a fost văzut după gardul parcării, astfel că au fost sesizaţi poliţiştii şi pompierii. Ei au dat asigurări că toţi elevii şi angajaţii sunt în deplină siguranţă, iar activităţile obişnuite continuă. De asemenea, se analizează dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranţă în campus.

Editor : Sebastian Eduard