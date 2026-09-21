Mesaj RO-Alert în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în zona celui mai mare mall din oraș

Autorităţile din judeţul Prahova au emis luni seară un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în municipiul Câmpina, în zona unui centru comercial.

Persoanele aflate, luni seară, în municipiul Câmpina - al doilea oraş ca mărime din judeţul Prahova - au primit mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în localitate, scrie News.ro.

Animalul a fost observat în apropierea celui mai mare centru comercial din municipiu, în care sunt magazine, supermarketuri, farmacii.

În luna mai, un urs a fost capturat într-o altă zonă din municipiul Câmpina, la Şcoala de Agenţi de Poliţie, chiar în incinta curţii unităţii de învăţământ.

Editor : B.P.