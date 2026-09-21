Mesaj RO-Alert în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în zona celui mai mare mall din oraș Data publicării: 21.09.2026 22:56 Estimările arată că în România sunt între 10 mii și 12 mii de urși. Credit foto: Guliver/Getty Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Autorităţile din judeţul Prahova au emis luni seară un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în municipiul Câmpina, în zona unui centru comercial. Persoanele aflate, luni seară, în municipiul Câmpina - al doilea oraş ca mărime din judeţul Prahova - au primit mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în localitate, scrie News.ro.Animalul a fost observat în apropierea celui mai mare centru comercial din municipiu, în care sunt magazine, supermarketuri, farmacii.În luna mai, un urs a fost capturat într-o altă zonă din municipiul Câmpina, la Şcoala de Agenţi de Poliţie, chiar în incinta curţii unităţii de învăţământ. Editor : B.P. Etichete: urs campina ro alert prahona Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente... 2 Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și... 3 Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani 4 Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani... 5 Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii...