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Mesaj RO-Alert în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în zona celui mai mare mall din oraș

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ursi pe un drum de munte
Estimările arată că în România sunt între 10 mii și 12 mii de urși. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Autorităţile din judeţul Prahova au emis luni seară un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în municipiul Câmpina, în zona unui centru comercial.

Persoanele aflate, luni seară, în municipiul Câmpina - al doilea oraş ca mărime din judeţul Prahova - au primit mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în localitate, scrie News.ro.

Animalul a fost observat în apropierea celui mai mare centru comercial din municipiu, în care sunt magazine, supermarketuri, farmacii.

În luna mai, un urs a fost capturat într-o altă zonă din municipiul Câmpina, la Şcoala de Agenţi de Poliţie, chiar în incinta curţii unităţii de învăţământ.

Editor : B.P.

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