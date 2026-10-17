Mesaj RO-Alert în județul Tulcea: două avioane F-18 spaniole, ridicate de la sol, după detectarea unei ținte aeriene

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat sâmbătă o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, înspre granița cu România, la nord de localitatea Plauru, județul Tulcea, informează un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01:54 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:30, precizează comunicatul MApN.