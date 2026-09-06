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Video Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea: două avioane și un elicopter, pregătite de decolare, după detectarea unor ținte aeriene la graniță

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Avion de tip F-18 al Forțelor aeriene spaniole Foto: Profimedia
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Mai multe ținte aeriene au fost detectate în apropierea frontierei României cu Ucraina, două aeronave F-18 şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT fiind pregătite pentru decolare, anunţă duminică MApN, care precizează că locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Reprezentanţii MApN au transmis că, sâmbătă, în jurul orei 23.40, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărăerii a detectat un grup ţinte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

„Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă; două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.10”, a anunţat MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la 00.42.

Editor : B.E.

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