Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, după semnalarea unor ţinte aeriene în apropierea graniței. MApN a trimis două avioane și un elicopter

Un mesaj Ro-Alert a fost emis în noaptea de luni săre marți pentru nord-estul judeţului Tulcea, după ce două ţinte aeriene au fost semnalate la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. MApN, care a ridicat în aer două avioane de vânătoare și un elicopter, a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, două ţinte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a anunţat MApN marți dimineață.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situaţiei, la ora 23.43. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

În urma notificării Centrului Naţional Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul-estul judeţului Tulcea, la ora 23.56.

Piloţii au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la 01.15.

Editor : B.P.