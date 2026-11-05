Mesaj Ro-Alert în nord-estul judeţului Tulcea: posibilă incursiune a unor drone

Locuitorii din nord-estul judeţului Tulcea au primit joi un mesaj RO-Alert despre o posibilă incursiune de drone şi au fost sfătuiţi să se adăpostească.

ISU Tulcea anunţă că a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a judeţului.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Şi miercuri a fost transmis un mesaj similar, pentru nordul judeţului.

Editor : B.E.