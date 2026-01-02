Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat drone rusești în apropierea graniței. Avioane F-16, ridicate în aer

Persoanele din zona de nord a judeţului Tulcea au primit vineri, la ora 12:00, un mesaj RO-Alert privind „posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, după ce Ministerul Apărării Naționale a detectat drone rusești care se îndreptau către porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol.

În mesajul de alertă extremă, autorităţile au îndemnat populaţia să se adăpostească şi au menţionat că semnalul „are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”.

„Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, se arată în informarea transmisă de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” Tulcea.

Unele persoane din municipiul Tulcea au fost surprinse de mesaj în timp ce se plimbau pe malul lacului Ciuperca şi au remarcat faptul că nu au la îndemână locuri sigure de adăpost.

„Ne-am obişnuit cu aceste mesaje şi, după cum vedeţi, nu avem unde să ne adăpostim”, a spus Ioana D, în timp ce-şi plimba căţelul, potrivit Agerpres.

Un mesaj similar a fost transmis şi în prima zi a noului an, potrivit Ministerului Apărării Naţionale, în timpul atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei nefiind încălcat spaţiul aerian al României.

MApN: Avioane F-16 ridicate în aer

Ministerul Apărării a anunțat vineri că Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România.

„În jurul orei 11.50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

La ora 12.00, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Starea de alertă a încetat la ora 12.22.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, se arată într-o precizare MApN.

Datele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta arată că nicio persoană nu a sunat la numărul unic de urgenţă 112 pentru a semnala incidente în timpul alertei extreme.

Autorităţile îndeamnă populaţia să-şi menţină calmul, să urmească cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să sesizeze imediat la numărul unic de urgenţă 112, dacă observă incidente sau situaţii deosebite.

Din februarie 2022, mai multe fragmente de drone utilizate de Rusia în războiul împotriva Ucrainei au fost descoperite în România, cele mai multe fiind identificate pe raza judeţului Tulcea.

