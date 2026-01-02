Live TV

Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat drone rusești în apropierea graniței. Avioane F-16, ridicate în aer

Data publicării:
NATO Exercises Take Place In Poland
Avioane F-16, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Din articol
MApN: Avioane F-16 ridicate în aer

Persoanele din zona de nord a judeţului Tulcea au primit vineri, la ora 12:00, un mesaj RO-Alert privind „posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, după ce Ministerul Apărării Naționale a detectat drone rusești care se îndreptau către porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol.

În mesajul de alertă extremă, autorităţile au îndemnat populaţia să se adăpostească şi au menţionat că semnalul „are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”.

„Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, se arată în informarea transmisă de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” Tulcea.

Unele persoane din municipiul Tulcea au fost surprinse de mesaj în timp ce se plimbau pe malul lacului Ciuperca şi au remarcat faptul că nu au la îndemână locuri sigure de adăpost.

„Ne-am obişnuit cu aceste mesaje şi, după cum vedeţi, nu avem unde să ne adăpostim”, a spus Ioana D, în timp ce-şi plimba căţelul, potrivit Agerpres.

Un mesaj similar a fost transmis şi în prima zi a noului an, potrivit Ministerului Apărării Naţionale, în timpul atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei nefiind încălcat spaţiul aerian al României.

MApN: Avioane F-16 ridicate în aer

Ministerul Apărării a anunțat vineri că Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România.

„În jurul orei 11.50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

La ora 12.00, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Starea de alertă a încetat la ora 12.22.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, se arată într-o precizare MApN.

Datele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta arată că nicio persoană nu a sunat la numărul unic de urgenţă 112 pentru a semnala incidente în timpul alertei extreme.

Autorităţile îndeamnă populaţia să-şi menţină calmul, să urmească cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să sesizeze imediat la numărul unic de urgenţă 112, dacă observă incidente sau situaţii deosebite.

Din februarie 2022, mai multe fragmente de drone utilizate de Rusia în războiul împotriva Ucrainei au fost descoperite în România, cele mai multe fiind identificate pe raza judeţului Tulcea.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kadirov tolanit in canapea
1
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
3
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
4
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
bile de la loto
5
Rezultate LOTO - Miercuri, 31 decembrie 2025. Numerele extrase la tragerile duble și...
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone kamikaze cu funcții AI furnizate Ucrainei
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei
Avioane F-16
Atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer avioane F-16. Mesaj RO-Alert, emis. Reacția lui Radu Miruță
drona soldat rus drona novgorod putin
Rusia prezintă imagini cu drona ucraineană despre care spune că a atacat reşedinţa lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
Recomandările redacţiei
incendiu crans-montana elvetia
MAE: Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui...
Screenshot 2026-01-02 124117
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
ID230736_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Raed Arafat: Multe din procedurile aplicate la tragedia din...
Aeronavă România
România trimite aeronave Medevac pentru victimele incendiului din...
Ultimele știri
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cine este prima victimă identificată după incendiul din Crans-Montana. Circa 100 de răniţi sunt „în stare de urgenţă absolută”
Hidro Prahova: „Interdicţiile privind consumul apei din trei localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele persistă de luni sau ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
Adevărul
Haos în Bulgaria după trecerea la euro: „Nu plăti cu euro, că n-am să dau rest”
Playtech
Perete ilegal construit de un vecin pe spaţiul comun în bloc. Ce poţi face din punct de vedere legal
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
După 24 de ore! S-a aflat prima victimă a tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de tineri
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...