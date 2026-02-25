Live TV

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesaj, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă, potrivit Agerpres.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul Ro-Alert.

„În urma informării primite de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din partea Statului Major al Forţelor Aeriene, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord, est şi centrul judeţului Tulcea. Mesajul transmis este unul în primul rând de informare a populaţiei aflată în zona de graniţă cu Ucraina prin care i se aduce la cunoştinţă despre faptul că, în urma conflictului armat de pe teritoriul ucrainean şi a monitorizării făcute de către structurile statului român cu rol de apărare, există posibilitatea ca din spaţiul aerian să cadă obiecte”, a transmis, miercuri seară, ISU Tulcea.

De asemenea, populaţiei din zonă i-au fost transmise şi câteva măsuri de siguranţă şi adăpostire în cazul în care situaţia o impune.

Localităţile unde a fost transmis mesajul RO-Alert: Grindu, Văcăreni, Jijila, Luncaviţa, Isaccea, Niculiţel, Somova, Tulcea, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Sulina, Sf. Gheorghe, Murghiol, Jurilovca, Sarichioi, Valea Nucarilor, Mihail Kogâlniceanu, Mihai Bravu, Babadag, Slava Cercheza, Nalbant, Ciucurova, Topolog, Cerna, Izvoarele, Valea Teilor, Horia, Hamcearca, Frecăţei, Mahmudia, Maliuc, Crişan, Jijila, Măcin, Greci, Turcoaia, Dorobanţu, Baia, Ceamurlia de Jos, Bestepe şi Nufăru.

La nivelul ISU Tulcea au fost înregistrate 4 apeluri de la locuitori ai judeţului care solicitau informaţii suplimentare.

