Mesaj RO-Alert în Tulcea. MApN: Ținte aeriene detectate la nord-est de Vâlcove. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis, miercuri dimineaţă, pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea. Mesajul avertizează populaţia cu privire la posibila pătrundere de drone în spaţiul aerian naţional. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spaţiul aerian al Ucrainei. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

ISU Tulcea anunţă, miercuri dimineaţă, că a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru nord-estul judeţului Tulcea.

„Alarmă aeriană! Posibilă incursiune de drone”, arată mesajul, care cere populaţiei să se adăpostească.

Până la ora transmiterii acestei ştiri, nu au fost înregistrate apeluri la 112.

„În cursul dimineţii de miercuri, 21 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spaţiul aerian al Ucrainei. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 03.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării.

Instituţia precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 04.02.

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Editor : A.M.G.